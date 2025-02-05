В Нижегородской области зафиксирован рекордный турпоток

В Нижегородской области турпоток превысил рекордные 4,7 млн человек по итогам 2024 года. Это на 12,5% больше, чем в 2023-м.

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Об этом в соцсетях сообщил замгубернатора Олег Беркович, пишет сайт pravda-nn.ru.

По его словам, достижению такого результата поспособствовало присвоение региону статуса «Культурная столица России — 2024», в рамках которого в области прошли десятки мероприятий разной направленности.

По словам Берковича, власти продолжат развивать туристическую инфраструктуру. Так, в областной столице на сопровождении находится десять отельных проектов со сроком реализации 3—5 лет.

Кроме того, планируется развивать малые города и сёла: Арзамас, Большое Болдино, Дивеево, Выксу, Семёнов и Чкаловск.

Ранее сообщалось, что расходы туристов и экскурсантов в Казани в 2024 году составили около 31 млрд рублей, что на 29% больше, чем в 2023-м.