Турпоток между Индией и Россией возрастет

Власти Москвы и один из главных туроператоров Индии Thomas Cook India договорились о сотрудничестве. Цель совместной работы будет состоять в увеличении количества туристов, путешествующих между Москвой и Мумбаем, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

В ходе отраслевой туристической выставки ОТМ-2025, которая состоялась в Мумбаи, участники обсудили перспективы продвижения российской столицы на туристическом рынке Индии.

Ранее сотрудники Thomas Cook India уже были в Москве. Они также посетили международный деловой форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition, который состоялся в декабре прошлого года.

Индийская делегация ознакомилась с потенциалом города для проведения масштабных деловых мероприятий. Теперь московские власти планируют представить важнейшим представителям индийского бизнеса возможности столицы в организации делового туризма.

Столичный комитет по туризму представил на ОТМ-2025 свои проекты, включая фестивали "Московское чаепитие" и "Усадьбы Москвы", цифровой сервис Russpass, проект "Русские каникулы: из столицы России в столицу Сибири".

Также в конце прошлого года ученики школы при посольстве Индии в Москве посетили столицу, где они смогли узнать больше о медицине и биотехнологиях.

В свою очередь, сотрудники 14 московских и 109 зарубежных туристических компаний провели более тысячи встреч в Индии в ходе бизнес-миссии для укрепления деловых отношений.

В настоящее время Индия выступает в качестве значимого стратегического партнера Москвы, уступая по количеству туристов из дальних стран только Китаю, отметили в комитете по туризму. В течение девяти месяцев 2024 года в столицу прибыла 61 тысяча туристов из Индии. Это на 40% больше, чем за тот же период 2023 года. Две трети этих туристов являются деловыми путешественниками или совершают поездки с целью обучения.

Согласно стратегии развития туризма до 2030 года, Москва привлечет не менее 6 миллионов иностранных туристов во взаимодействии с Индией.

В комитете напомнили, что весной 2023 года Мостуризм запустил пилотный проект онлайн-сертификации Moscow MICE Ambassadors, в рамках которого было отобрано 50 представителей туристической индустрии Индии. Уже к концу года количество выпускников проекта увеличилось в четыре раза.

Ведомство также отметило, что на данный момент в Москве наблюдается значительный приток туристов из Китая, Индии, стран СНГ и Ближнего Востока.

Между тем в России создали приложение для автопутешественников с возможностью планирования маршрута, спортивных мероприятий, а также внутренним чатом. Функционал платформы позволяет отправить сигнал о помощи, делиться интересными локациями и арендовать автодом.

Приложение использует нейросети, благодаря чему алгоритмы планируют маршруты со спортивными объектами и эксклюзивными местами для отдыха. Уникальность предложенных путей заключается в их отсутствии в обычных сборниках.