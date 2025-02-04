Почему россияне начали избегать путешествий с семьями

Россияне начали массово сознательно избегать путешествий с семьями, чтобы не портить отношения с близкими. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», результаты которого попали в распоряжение Life.ru.

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Аналитики выяснили, что 38 процентов опрошенных предпочитают путешествовать с родителями, детьми или второй половинкой. При этом треть соотечественников (32 процента) старается не ездить в отпуск с родственниками, а 20 процентов и вовсе отдают предпочтение одиночным поездкам.

Помимо разногласий в выборе досуга и маршрутов для путешествий (34 процента), а также усталости и эмоционального напряжения (22 процентов), респонденты среди причин для ссор называли споры по поводу местной кухни (14 процентов) и финансовые конфликты (12 процентов).

Ранее стало известно, что свыше 40 процентов россиян никогда не путешествуют в одно и то же место дважды. Одна из причин — разочарование во время поездок.