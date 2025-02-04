«Красивые места какие!» Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие туризма

Тверская область привлекает все больше инвестиций. Об этом рассказал губернатор Игорь Руденя на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. В регионе много новых рабочих мест благодаря амбициозным проектам. Среди них - строительство курортного комплекса «Завидово, сообщает «МИР 24.

« М ы п л а н и р у е м о т к р ы т ь т р и о т е л я : д в а ч е т ы р е х з в е з д о ч н ы х о т е л я и о д и н т р е х з в е з д о ч н ы й о т е л ь . О б щ и й о б ъ е м н о м е р н о г о ф о н д а б у д е т 1 4 0 0 н о м е р о в . И д в а к р у п н ы х ц е н т р а о т д ы х а . Т у т е с т ь ф о т о г р а ф и и о т е л е й к а к о н и в ы г л я д я т н а с е г о д н я ш н и й д е н ь .

« К р а с и в ы е м е с т а к а к и е !

« Д а . Т а м , г д е , п о м н и т е , б ы л п о р т , В ы п р и е з ж а л и , с м о т р е л и , к а к и о б е щ а л и , у н а с у ж е о т к р ы т и е э т и х о т е л е й , - о т м е т и л Игорь Руденя.

По словам губернатора, в строительстве заинтересованы крупные компании гостиничной сферы. На обширной территории комплекса разместится центр семейного отдыха и аквапарк. До курорта удобно будет добираться как на личном, так и на общественном транспорте. Рядом проходят две федеральные автомагистрали - бесплатная и скоростная. А также будет создана новая ветка Октябрьской железной дороги.