«Красивые места какие!» Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие туризма
Тверская область привлекает все больше инвестиций. Об этом рассказал губернатор Игорь Руденя на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. В регионе много новых рабочих мест благодаря амбициозным проектам. Среди них - строительство курортного комплекса «Завидово, сообщает «МИР 24.
«Мы планируем открыть три отеля: два четырехзвездочных отеля и один трехзвездочный отель. Общий объем номерного фонда будет 1400 номеров. И два крупных центра отдыха. Тут есть фотографии отелей как они выглядят на сегодняшний день.
«Красивые места какие!
«Да. Там, где, помните, был порт, Вы приезжали, смотрели, как и обещали, у нас уже открытие этих отелей, - отметил Игорь Руденя.
По словам губернатора, в строительстве заинтересованы крупные компании гостиничной сферы. На обширной территории комплекса разместится центр семейного отдыха и аквапарк. До курорта удобно будет добираться как на личном, так и на общественном транспорте. Рядом проходят две федеральные автомагистрали - бесплатная и скоростная. А также будет создана новая ветка Октябрьской железной дороги.