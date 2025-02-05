Россия планирует развивать туристический потенциал Арктики

Ассоциация туроператоров России (АТОР) совместно с "Клубом полярных путешествий" планируют продвигать туристический потенциал арктических регионов РФ на зарубежных рынках в рамках проекта "Год арктического туризма". Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

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« ‎ Д а ж е д л я н а с А р к т и к а - э т о э к з о т и к а . < . . . > Н о д л я и н о с т р а н н ы х т у р и с т о в э т о н е п р о с т о э к з о т и к а , а э к з о т и к а в к у б е . Э т о т о , ч т о е с т ь в о ч е н ь н е б о л ь ш о м к о л и ч е с т в е е в р о п е й с к и х с т р а н и н е в т о м в и д е , в к о т о р о м э т о е с т ь у н а с . П о э т о м у п р о д в и ж е н и е н а з а р у б е ж н ы х р ы н к а х - э т о е щ е о д н о н а п р а в л е н и е , к о т о р ы м м ы б ы х о т е л и з а н и м а т ь с я в р а м к а х р е а л и з а ц и и п р о е к т а " Г о д а р к т и ч е с к о г о т у р и з м а " » , — с к а з а л а о н а .

"Год арктического туризма" - совместный информационный проект АТОР и туроператора "Клуб полярных путешествий". Он начался в 2024 году для популяризации туризма в Арктической зоне России. Ломидзе рассказала, что в рамках проекта ассоциация планирует рассказывать не только о турпродукте, но и об особенностях его формирования и продвижения. Результатом реализации проекта должен стать рост турпотока в арктические регионы. Она подчеркнула, что возможности для приема и обслуживания туристов там еще есть.