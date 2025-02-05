Россия планирует развивать туристический потенциал Арктики

АТОР: Россия будет продвигать туристический потенциал Арктики среди иностранцев
Ассоциация туроператоров России (АТОР) совместно с "Клубом полярных путешествий" планируют продвигать туристический потенциал арктических регионов РФ на зарубежных рынках в рамках проекта "Год арктического туризма". Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.
«Даже для нас Арктика - это экзотика. <...> Но для иностранных туристов это не просто экзотика, а экзотика в кубе. Это то, что есть в очень небольшом количестве европейских стран и не в том виде, в котором это есть у нас. Поэтому продвижение на зарубежных рынках - это еще одно направление, которым мы бы хотели заниматься в рамках реализации проекта "Год арктического туризма"», — сказала она.
"Год арктического туризма" - совместный информационный проект АТОР и туроператора "Клуб полярных путешествий". Он начался в 2024 году для популяризации туризма в Арктической зоне России. Ломидзе рассказала, что в рамках проекта ассоциация планирует рассказывать не только о турпродукте, но и об особенностях его формирования и продвижения. Результатом реализации проекта должен стать рост турпотока в арктические регионы. Она подчеркнула, что возможности для приема и обслуживания туристов там еще есть.
«Мы решили сделать отдельный лендинг - уделить каждому региону отдельную страничку, и на этих страничках мы будем рассказывать о видах туров, проблемах, которые существуют в этих регионах, и как ассоциация с активной гражданской позицией мы собираемся влиять на решение этих проблем. <…> Кроме того, мы собираемся заниматься аналитическими исследованиями», — пояснила исполнительный директор АТОР.