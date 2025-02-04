В ЯНАО ретропоезд выйдет на туристический маршрут

В Ямало-Ненецком автономном округе разработали новый тематический туристический маршрут по Северной железной дороге. По ней для туристов запустят ретропоезд «Полярный экспресс».

По словам главы проектного офиса округа Олега Клочкова, в настоящее время определены две ветки маршрутов, передаёт URA.RU.

« В е с ь 2 0 2 4 г о д с РЖД и «Газпромтрансом» разрабатывали концепцию проекта. Определили, где поедет этот ретропоезд, где он будет останавливаться, какие достопримечательности будут встречаться на его пути», — рассказал Клочков в ходе пресс-конференции.

В правительстве округа выразили мнение, что «Полярный экспресс» в совокупности с горнолыжным курортом «Рай Из» будет способствовать увеличению турпотока.

Ранее НСН сообщала, что мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях рассказал о перспективах развития туристической отрасли Москвы.