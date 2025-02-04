Таможня жестко пресекает схемы «помогаек»: что ждет путешественников на границе

После китайского Нового года в Приморье возобновляют свою полноценную работу пункты пропуска. В интервью «Радио России: Приморье» начальник Уссурийской таможни Алексей Кузьмин рассказал о том, как происходит досмотр обычных туристов и кто попадает под особое внимание таможенных органов.

Эксперт объяснил, как работает таможенная служба в России
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«Закон четко указывает, что физическое лицо может ввозить товары для личного пользования, при этом существуют ограничения по весу и стоимости. Для сухопутных пунктов пропуска это 25 килограммов и 500 евро, для воздушных 50 килограммов и 1000 евро. Неконтролируемый ввоз товаров через границу будет пресечен. Мы нацелены на цивилизованные формы перемещения товаров. Это касается как тех, кто путешествует по схемам "Эконом" и "Полуэконом", так и тех, кто организует такие поездки», подчеркнул генерал-майор таможенной службы Алексей Кузьмин.

Он добавил, что основные методы обмана, которые применяют организаторы нелегальных перевозок, хорошо известны. Это создание искусственного хаоса, очередей и вовлечение в них людей, не имеющих отношения к процессу, в том числе обычных туристов.

Генерал-майор подробно рассказал, как таможенники отличают тех, кто пытается незаконно перемещать товары, от обычных путешественников.

«Опытные инспекторы зачастую уже при входе в зал таможенного контроля могут предположить, что произойдет дальше. Они начинают общение с пассажиром и его товарами, задают уточняющие вопросы. Если информации недостаточно, инспектор вправе запросить документы, в том числе чеки о покупке товаров. Важно, что по таможенному кодексу лицо, перемещающее товары, обязано предоставить переводы чеков на русский язык. При этом нельзя просто сделать фото с переводчиком на телефоне. Если документов нет, товары помещаются на временное хранение, или инспектор задерживает их до предоставления необходимых бумаг», уточнил Алексей Кузьмин.

Он также отметил, что путешествие для туристов, которые приобрели путевки или едут с семьей, не вызовет проблем на границе. Таможенники проверяют только те товары, которые разрешены к ввозу в Россию, в пределах установленных норм. Под подозрения попадают граждане, которые пересекают границу регулярно, вывозя с собой 25 кг веса.

Ранее, Уссурийская таможня объявила об окончательном прекращении «помогаечного» бизнеса, связанного с незаконными трансграничными перевозками товаров под видом личного пользования.