Эксперт объяснил, как работает таможенная служба в России

Таможня жестко пресекает схемы «помогаек»: что ждет путешественников на границе
После китайского Нового года в Приморье возобновляют свою полноценную работу пункты пропуска. В интервью «Радио России: Приморье» начальник Уссурийской таможни Алексей Кузьмин рассказал о том, как происходит досмотр обычных туристов и кто попадает под особое внимание таможенных органов.
«Закон четко указывает, что физическое лицо может ввозить товары для личного пользования, при этом существуют ограничения по весу и стоимости. Для сухопутных пунктов пропуска это 25 килограммов и 500 евро, для воздушных – 50 килограммов и 1000 евро. Неконтролируемый ввоз товаров через границу будет пресечен. Мы нацелены на цивилизованные формы перемещения товаров. Это касается как тех, кто путешествует по схемам "Эконом" и "Полуэконом", так и тех, кто организует такие поездки», – подчеркнул генерал-майор таможенной службы Алексей Кузьмин.
Он добавил, что основные методы обмана, которые применяют организаторы нелегальных перевозок, хорошо известны. Это создание искусственного хаоса, очередей и вовлечение в них людей, не имеющих отношения к процессу, в том числе обычных туристов.
Генерал-майор подробно рассказал, как таможенники отличают тех, кто пытается незаконно перемещать товары, от обычных путешественников.
«Опытные инспекторы зачастую уже при входе в зал таможенного контроля могут предположить, что произойдет дальше. Они начинают общение с пассажиром и его товарами, задают уточняющие вопросы. Если информации недостаточно, инспектор вправе запросить документы, в том числе чеки о покупке товаров. Важно, что по таможенному кодексу лицо, перемещающее товары, обязано предоставить переводы чеков на русский язык. При этом нельзя просто сделать фото с переводчиком на телефоне. Если документов нет, товары помещаются на временное хранение, или инспектор задерживает их до предоставления необходимых бумаг», – уточнил Алексей Кузьмин.
Он также отметил, что путешествие для туристов, которые приобрели путевки или едут с семьей, не вызовет проблем на границе. Таможенники проверяют только те товары, которые разрешены к ввозу в Россию, в пределах установленных норм. Под подозрения попадают граждане, которые пересекают границу регулярно, вывозя с собой 25 кг веса.
Ранее, Уссурийская таможня объявила об окончательном прекращении «помогаечного» бизнеса, связанного с незаконными трансграничными перевозками товаров под видом личного пользования.