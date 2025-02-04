Эксперт объяснил, как работает таможенная служба в России

После китайского Нового года в Приморье возобновляют свою полноценную работу пункты пропуска. В интервью «Радио России: Приморье» начальник Уссурийской таможни Алексей Кузьмин рассказал о том, как происходит досмотр обычных туристов и кто попадает под особое внимание таможенных органов.

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« З а к о н ч е т к о у к а з ы в а е т , ч т о ф и з и ч е с к о е л и ц о м о ж е т в в о з и т ь т о в а р ы д л я л и ч н о г о п о л ь з о в а н и я , п р и э т о м с у щ е с т в у ю т о г р а н и ч е н и я п о в е с у и с т о и м о с т и . Д л я с у х о п у т н ы х п у н к т о в п р о п у с к а э т о 2 5 к и л о г р а м м о в и 5 0 0 е в р о , д л я в о з д у ш н ы х – 5 0 к и л о г р а м м о в и 1 0 0 0 е в р о . Н е к о н т р о л и р у е м ы й в в о з т о в а р о в ч е р е з г р а н и ц у б у д е т п р е с е ч е н . М ы н а ц е л е н ы н а ц и в и л и з о в а н н ы е ф о р м ы п е р е м е щ е н и я т о в а р о в . Э т о к а с а е т с я к а к т е х , к т о п у т е ш е с т в у е т п о с х е м а м " Э к о н о м " и " П о л у э к о н о м " , т а к и т е х , к т о о р г а н и з у е т т а к и е п о е з д к и » , – п о д ч е р к н у л г е н е р а л - м а й о р т а м о ж е н н о й с л у ж б ы А л е к с е й К у з ь м и н .

Он добавил, что основные методы обмана, которые применяют организаторы нелегальных перевозок, хорошо известны. Это создание искусственного хаоса, очередей и вовлечение в них людей, не имеющих отношения к процессу, в том числе обычных туристов.

Генерал-майор подробно рассказал, как таможенники отличают тех, кто пытается незаконно перемещать товары, от обычных путешественников.

« О п ы т н ы е и н с п е к т о р ы з а ч а с т у ю у ж е п р и в х о д е в з а л т а м о ж е н н о г о к о н т р о л я м о г у т п р е д п о л о ж и т ь , ч т о п р о и з о й д е т д а л ь ш е . О н и н а ч и н а ю т о б щ е н и е с п а с с а ж и р о м и е г о т о в а р а м и , з а д а ю т у т о ч н я ю щ и е в о п р о с ы . Е с л и и н ф о р м а ц и и н е д о с т а т о ч н о , и н с п е к т о р в п р а в е з а п р о с и т ь д о к у м е н т ы , в т о м ч и с л е ч е к и о п о к у п к е т о в а р о в . В а ж н о , ч т о п о т а м о ж е н н о м у к о д е к с у л и ц о , п е р е м е щ а ю щ е е т о в а р ы , о б я з а н о п р е д о с т а в и т ь п е р е в о д ы ч е к о в н а р у с с к и й я з ы к . П р и э т о м н е л ь з я п р о с т о с д е л а т ь ф о т о с п е р е в о д ч и к о м н а т е л е ф о н е . Е с л и д о к у м е н т о в н е т , т о в а р ы п о м е щ а ю т с я н а в р е м е н н о е х р а н е н и е , и л и и н с п е к т о р з а д е р ж и в а е т и х д о п р е д о с т а в л е н и я н е о б х о д и м ы х б у м а г » , – у т о ч н и л А л е к с е й К у з ь м и н .

Он также отметил, что путешествие для туристов, которые приобрели путевки или едут с семьей, не вызовет проблем на границе. Таможенники проверяют только те товары, которые разрешены к ввозу в Россию, в пределах установленных норм. Под подозрения попадают граждане, которые пересекают границу регулярно, вывозя с собой 25 кг веса.

Ранее, Уссурийская таможня объявила об окончательном прекращении «помогаечного» бизнеса, связанного с незаконными трансграничными перевозками товаров под видом личного пользования.