На Ставрополье появится новый туристический город

Туристический город-спутник планируют построить возле Кисловодска. Причина в нехватке места.

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« М ы о т м е ж е в а л и 6 5 0 г а с д р у г о й с т о р о н ы Н а ц и о н а л ь н о г о п а р к а , г д е у н а с ф а к т и ч е с к и н е т о т д ы х а ю щ и х . Т а м ф а к т и ч е с к и в о з н и к н е т н о в ы й г о р о д - с п у т н и к и с к л ю ч и т е л ь н о к у р о р т н о й р е к р е а ц и о н н о - т у р и с т и ч е с к о й н а п р а в л е н н о с т и » , – з а я в и л м э р г о р о д а Е в г е н и й М о и с е е в .

В Кисловодске практически не осталось площадок, куда инвесторы могли бы вложить свои деньги. В городе-спутники будет развиваться туристическая направленность.

Строители начали проектировать дороги, водоснабжение и проведение электроэнергии.

Накануне «ФедералПресс» писал, что мэр Невинномысска резко высказался о развитии города.