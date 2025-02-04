На Ставрополье появится новый туристический город
Туристический город-спутник планируют построить возле Кисловодска. Причина в нехватке места.
«Мы отмежевали 650 га с другой стороны Национального парка, где у нас фактически нет отдыхающих. Там фактически возникнет новый город-спутник исключительно курортной рекреационно-туристической направленности», – заявил мэр города Евгений Моисеев.
В Кисловодске практически не осталось площадок, куда инвесторы могли бы вложить свои деньги. В городе-спутники будет развиваться туристическая направленность.
Строители начали проектировать дороги, водоснабжение и проведение электроэнергии.
Накануне «ФедералПресс» писал, что мэр Невинномысска резко высказался о развитии города.