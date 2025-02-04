Турэксперты рассказали, куда поехать отдыхать этим летом

Курортный сезон в этом году точно будет сильно отличаться от предыдущих. Во-первых, из-за разлива нефти на Чёрном море из списка популярных направлений выпадет Анапа. Как сообщил глава Минприроды России Александр Козлов, восстановить местные пляжи планируется к маю 2026 года, а без этого отправиться сюда на отдых захотят немногие. Неспокойная политическая ситуация в Абхазии также заставляет туристов менять свои планы. Так какие же курорты заменят нижегородцам полюбившиеся направления? Место под солнцем Пожалуй, первое, что приходит на ум, – это курорты Краснодарского края, куда не добрались последствия экологического бедствия. К примеру, в Сочи, Адлере, Геленджике всё в порядке. Судя по всему, также рассуждают и будущие отпускники.

« В о с н о в н о м т у р и с т ы р а с с м а т р и в а ю т К р а с н о д а р с к и й к р а й , п р о с т о д р у г и е к у р о р т ы : Г е л е н д ж и к с к и й р а й о н , Т у а п с и н с к и й р а й о н , С о ч и н с к и й р а й о н , п л ю с А б х а з и я » , – р а с с к а з а л а д и р е к т о р т у р и с т и ч е с к о г о а г е н т с т в а « Э в р и к а - Т у р » Е к а т е р и н а С а в е л ь е в а . О д н а к о т е м , к т о п р и в ы к о т д ы х а т ь в А н а п е , о т д ы х в С о ч и , н а п р и м е р , м о ж е т о к а з а т ь с я н е п о к а р м а н у – т а м д р у г о й у р о в е н ь ц е н .

Одной из альтернатив Чёрному морю называют курорты Азовского моря: Ейск, Должанская, Щёлкино и другие. Туристов привлекают мелководные песчаные пляжи. Кроме того, отдых здесь считается бюджетным. Вот только добираться сюда туристам проблематично.

« С у ч ё т о м т о г о , ч т о а э р о п о р т ы К р а с н о д а р с к о г о к р а я з а к р ы т ы , е д и н с т в е н н ы й д е й с т в у ю щ и й а э р о п о р т в э т о м н а п р а в л е н и и – э т о а э р о п о р т С о ч и . И е с л и м ы п р и л е т а е м в С о ч и , т а ж е с а м а я А н а п а , Г е л е н д ж и к и л и А з о в с к о е м о р е н а х о д я т с я д о с т а т о ч н о д а л е к о . Т о е с т ь т у р и с т а м , к о т о р ы е п л а н и р у ю т с в о й о т д ы х д л и т е л ь н о с т ь ю о к о л о н е д е л и , п р и д ё т с я т р а т и т ь о д и н д е н ь и з э т о й н е д е л и н а т о , ч т о б ы д о б р а т ь с я д о к у р о р т а н а з е м н ы м и в и д а м и т р а н с п о р т а » , – р а с с к а з а л а д и р е к т о р т у р а г е н т с т в а « 1 0 0 1 т у р » Юлия Ковалевская.

И пока нижегородцы не спешат менять Чёрное море на Азовское.

« Н а А з о в с к о е м о р е н е о ч е н ь о х о т н о е д у т . В о з м о ж н о , п о к а п р о с т о н е у с п е л и п е р е о р и е н т и р о в а т ь с я » , – о т м е т и л а Е к а т е р и н а С а в е л ь е в а .

Заграница нам поможет? По словам вице-президента АТОР, генерального директора холдинга «Русский Экспресс» Тараса Кобищанова, топ-лист массовых направлений выездного туризма в 2025 году останется тем же, что и в 2024 году: Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Китай и Абхазия.

« Т у р ц и я о п я т ь б у д е т л и д и р о в а т ь п р о с т о в с и л у ё м к о с т и о т е л ь н о й б а з ы , б л и з о с т и к Р о с с и и и н а и б о л ь ш и м о б ъ ё м а м п о л ё т н ы х п р о г р а м м . В о с т а л ь н о м п о з и ц и и н а п р а в л е н и й м о г у т м е н я т ь с я в з а в и с и м о с т и о т о б ъ ё м а п о л ё т н ы х п р о г р а м м ( н а п р и м е р , Т а и л а н д м о ж е т о б о г н а т ь Е г и п е т ) и г е о п о л и т и к и » , – р а с с к а з а л в и ц е - п р е з и д е н т А Т О Р .

В нижегородских турагентствах ставку делают на Турцию и Египет. По словам Юлии Ковалевской, с конца февраля поставили дополнительные рейсы в Египет, что, несомненно, привлечёт больше туристов.

« М н о г о в а р и а н т о в п о Т у р ц и и , с а м о л ё т ы б у д у т с л е д о в а т ь и з Н и ж н е г о Н о в г о р о д а к а ж д у ю н е д е л ю , н о Т у р ц и я н е в с е м д о с т у п н а с т о ч к и з р е н и я ц е н ы . В с ё - т а к и в А н а п у е х а л и з а б ю д ж е т н ы м о т д ы х о м » , – о т м е т и л а Е к а т е р и н а С а в е л ь е в а .

Абхазию в прошлом году посетили около полутора миллионов туристов из России. Однако политический кризис, грянувший в республике, поставил под сомнение новые возможные туристические рекорды. В ноябре прошлого года Минэкономразвития России даже рекомендовало приостановить продажу туров в Абхазию.

Сейчас страсти улеглись, и туристические надежды снова появились. В конце прошлой недели первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что туристический поток из России в Абхазию в 2025 году может стать рекордным, если связанные с предвыборной кампанией вопросы в республике будут решаться в рамках закона.

Вот и в турагентствах не видят препятствий для бронирования туров в Абхазию. Тем более добираться туда удобно.

« П р и л е т а я в С о ч и , м ы м о ж е м у е х а т ь в А б х а з и ю , о б с т а н о в к а т а м с е й ч а с с п о к о й н а я » , – о т м е т и л а Ю л и я К о в а л е в с к а я .

Пересматривать планы на отпуск из-за экологического бедствия в Чёрном море будут 15% работающих Россиян, по данным опроса Superjob. Не только море При этом ситуация, сложившаяся на курортах, вообще отбила у некоторых желание отправиться на море в этом году.

« В ц е л о м , п о м о и м н а б л ю д е н и я м , к л и е н т ы р а з д е л и л и с ь н а д в е г р у п п ы . П е р в а я г р у п п а – э т о т е , к т о б е ж и т с к о р е е б р о н и р о в а т ь , п о т о м у ч т о п о н и м а е т , ч т о д а л ь ш е в с ё б у д е т т о л ь к о д о р о ж а т ь , в т о м ч и с л е и з - з а с л у ч и в ш е г о с я н а Ч ё р н о м м о р е и п е р е о р и е н т а ц и и т у р и с т о в н а д р у г и е к у р о р т ы . В т о р а я г р у п п а – э т о т е , к т о о т к а з ы в а е т с я в э т о м г о д у о т о т д ы х а н а м о р е и в ы б и р а е т ч т о - т о д р у г о е : э к с к у р с и о н н ы е т у р ы п о Р о с с и и , К а с п и й с к о е м о р е Д а г е с т а н а , К а л и н и н г р а д » , – о т м е т и л а Е к а т е р и н а С а в е л ь е в а .

Дагестан в последние два года особенно полюбился туристам.

« И з Н и ж н е г о м ы м о ж е м д о л е т е т ь т у д а п р я м ы м р е й с о м . П о н я т н о , ч т о м о р е т а м н е м н о ж е ч к о д р у г о е , н о м ы м о ж е м к о м п е н с и р о в а т ь э т о э к с к у р с и о н н о й п р о г р а м м о й , в и з у а л ь н о й с о с т а в л я ю щ е й – в Д а г е с т а н е о ч е н ь к р а с и в а я п р и р о д а » , – о т м е т и л а Ю л и я К о в а л е в с к а я .

Однако Дагестан не сможет заменить полноценно морской курорт не только из-за моря. Инфраструктура там далеко не анапская. Забронировать туры в Дагестан сложно, несмотря на то, что никаких скидок на ранее бронирование там не предоставляют.

« Е г о в с в о ё в р е м я р а з р е к л а м и р о в а л и к а к т у р и с т и ч е с к о е н а п р а в л е н и е , н о и н ф р а с т р у к т у р а к н а п л ы в у т у р и с т о в н е г о т о в а . Т а к и х о т е л е й , т о г о у р о в н я с е р в и с а , к к о т о р ы м п р и в ы к л и т у р и с т ы , о т д ы х а в ш и е в А н а п е , а у ж т е м б о л е е в С о ч и , Т у р ц и и , в Д а г е с т а н е п о к а к р а й н е м а л о . П о э т о м у в м а е м е с т в т е х н е м н о г и х о т е л я х Д а г е с т а н а у ж е н е б у д е т » , – с к а з а л а Е к а т е р и н а С а в е л ь е в а .

Что касается цен, то они продолжат расти, и на скидки, горячие туры рассчитывать не приходится. Виной тому и случившееся в Анапе, и общая инфляция, и сложно прогнозируемый курс валют.