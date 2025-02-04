Турэксперты рассказали, куда поехать отдыхать этим летом

Нижегородцам рассказали, куда поехать отдыхать этим летом
Курортный сезон в этом году точно будет сильно отличаться от предыдущих. Во-первых, из-за разлива нефти на Чёрном море из списка популярных направлений выпадет Анапа. Как сообщил глава Минприроды России Александр Козлов, восстановить местные пляжи планируется к маю 2026 года, а без этого отправиться сюда на отдых захотят немногие. Неспокойная политическая ситуация в Абхазии также заставляет туристов менять свои планы. Так какие же курорты заменят нижегородцам полюбившиеся направления? Место под солнцем Пожалуй, первое, что приходит на ум, – это курорты Краснодарского края, куда не добрались последствия экологического бедствия. К примеру, в Сочи, Адлере, Геленджике всё в порядке. Судя по всему, также рассуждают и будущие отпускники.
«В основном туристы рассматривают Краснодарский край, просто другие курорты: Геленджикский район, Туапсинский район, Сочинский район, плюс Абхазия», – рассказала директор туристического агентства «Эврика-Тур» Екатерина Савельева. Однако тем, кто привык отдыхать в Анапе, отдых в Сочи, например, может оказаться не по карману – там другой уровень цен.
Одной из альтернатив Чёрному морю называют курорты Азовского моря: Ейск, Должанская, Щёлкино и другие. Туристов привлекают мелководные песчаные пляжи. Кроме того, отдых здесь считается бюджетным. Вот только добираться сюда туристам проблематично.
«С учётом того, что аэропорты Краснодарского края закрыты, единственный действующий аэропорт в этом направлении – это аэропорт Сочи. И если мы прилетаем в Сочи, та же самая Анапа, Геленджик или Азовское море находятся достаточно далеко. То есть туристам, которые планируют свой отдых длительностью около недели, придётся тратить один день из этой недели на то, чтобы добраться до курорта наземными видами транспорта», – рассказала директор турагентства «1001 тур» Юлия Ковалевская.
И пока нижегородцы не спешат менять Чёрное море на Азовское.
«На Азовское море не очень охотно едут. Возможно, пока просто не успели переориентироваться», – отметила Екатерина Савельева.
Заграница нам поможет? По словам вице-президента АТОР, генерального директора холдинга «Русский Экспресс» Тараса Кобищанова, топ-лист массовых направлений выездного туризма в 2025 году останется тем же, что и в 2024 году: Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Китай и Абхазия.
«Турция опять будет лидировать просто в силу ёмкости отельной базы, близости к России и наибольшим объёмам полётных программ. В остальном позиции направлений могут меняться в зависимости от объёма полётных программ (например, Таиланд может обогнать Египет) и геополитики», – рассказал вице-президент АТОР.
В нижегородских турагентствах ставку делают на Турцию и Египет. По словам Юлии Ковалевской, с конца февраля поставили дополнительные рейсы в Египет, что, несомненно, привлечёт больше туристов.
«Много вариантов по Турции, самолёты будут следовать из Нижнего Новгорода каждую неделю, но Турция не всем доступна с точки зрения цены. Всё-таки в Анапу ехали за бюджетным отдыхом», – отметила Екатерина Савельева.
Абхазию в прошлом году посетили около полутора миллионов туристов из России. Однако политический кризис, грянувший в республике, поставил под сомнение новые возможные туристические рекорды. В ноябре прошлого года Минэкономразвития России даже рекомендовало приостановить продажу туров в Абхазию.
Сейчас страсти улеглись, и туристические надежды снова появились. В конце прошлой недели первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что туристический поток из России в Абхазию в 2025 году может стать рекордным, если связанные с предвыборной кампанией вопросы в республике будут решаться в рамках закона.
Вот и в турагентствах не видят препятствий для бронирования туров в Абхазию. Тем более добираться туда удобно.
«Прилетая в Сочи, мы можем уехать в Абхазию, обстановка там сейчас спокойная», – отметила Юлия Ковалевская.
Пересматривать планы на отпуск из-за экологического бедствия в Чёрном море будут 15% работающих Россиян, по данным опроса Superjob. Не только море При этом ситуация, сложившаяся на курортах, вообще отбила у некоторых желание отправиться на море в этом году.
«В целом, по моим наблюдениям, клиенты разделились на две группы. Первая группа – это те, кто бежит скорее бронировать, потому что понимает, что дальше всё будет только дорожать, в том числе из-за случившегося на Чёрном море и переориентации туристов на другие курорты. Вторая группа – это те, кто отказывается в этом году от отдыха на море и выбирает что-то другое: экскурсионные туры по России, Каспийское море Дагестана, Калининград», – отметила Екатерина Савельева.
Дагестан в последние два года особенно полюбился туристам.
«Из Нижнего мы можем долететь туда прямым рейсом. Понятно, что море там немножечко другое, но мы можем компенсировать это экскурсионной программой, визуальной составляющей – в Дагестане очень красивая природа», – отметила Юлия Ковалевская.
Однако Дагестан не сможет заменить полноценно морской курорт не только из-за моря. Инфраструктура там далеко не анапская. Забронировать туры в Дагестан сложно, несмотря на то, что никаких скидок на ранее бронирование там не предоставляют.
«Его в своё время разрекламировали как туристическое направление, но инфраструктура к наплыву туристов не готова. Таких отелей, того уровня сервиса, к которым привыкли туристы, отдыхавшие в Анапе, а уж тем более в Сочи, Турции, в Дагестане пока крайне мало. Поэтому в мае мест в тех немногих отелях Дагестана уже не будет», – сказала Екатерина Савельева.
Что касается цен, то они продолжат расти, и на скидки, горячие туры рассчитывать не приходится. Виной тому и случившееся в Анапе, и общая инфляция, и сложно прогнозируемый курс валют.