Почему российские туристы стали тратить больше денег

Россияне стали чаще выбираться в другие страны. Количество поездок в 2024 году посчитала ФСБ – их 29,2 млн, что на 2 млн больше, чем в 2023-м. И похоже, что весь прирост дали именно туристы, так как число визитов за рубеж с целью отдыха превысило 11,6 млн, а годом ранее таковых было 9,3 млн.

В основном выбирали Турцию: ее посетили 4,48 млн раз – рост 9,2% к 2023 году. Но это довольно скромная динамика. Расположившиеся на второй строчке ОАЭ «выросли» на 13,5% (всего 1,47 млн поездок), занявший третье место Египет – на 16,4% (1,2 млн визитов). В пятерку лидеров буквально ворвался Китай, показавший увеличение турпотока из России почти в 3,5 раза – с 300 тыс. до 1,02 млн человек. Китай даже потеснил Таиланд. Тот, хоть и опустился с четвертой строки на пятую, тоже улучшил показатель на 18%, получив 940 тыс. визитов из России.

По суммарному количеству выездов из России Абхазия оказалась на втором месте, но если считать именно поездки с целью отдыха, то только на шестом. Из почти 6 млн приехавших туристами оказались только 510 тыс. Секрет, очевидно, кроется в том, что практически все жители этой республики обладают российскими паспортами и часто ездят в Сочи по делам, за покупками, к родственникам и так далее, а на обратном пути их, естественно, считают как въезжающих в страну россиян.

Что же касается китайского феномена, то он в первую очередь объясняется развивающимся приграничным туризмом и растущей транспортной доступностью: если летом 2023-го в эту страну из городов России было организовано 32 регулярных авиарейса в неделю, то в 2024-м – уже 140. Кроме того, в 2024 году россияне стали чаще выбирать Китай с целью транзита в другие страны Юго-Восточной Азии: Филиппины, Вьетнам, Таиланд.

Значительный транзитный турпоток обеспечил, скорее всего, и рост количества выездов из России в Арабские Эмираты.

В целом 2024 год оказался благоприятным для выездного туризма. Во-первых, авиакомпаниям удалось увеличить количество международных рейсов. Например, у «Аэрофлота» перевозки выросли на 32,7%. Во-вторых, сами туристы охотнее тратили деньги. Этому способствовало снижение индекса тревожности у граждан России: в 2024 году этот показатель сократился на 25%.

Однако до полного восстановления рынка зарубежных туров еще очень далеко. Достаточно сказать, что в 2019 году россияне отдохнули за границей почти 18 млн раз.

В туроператорских компаниях отмечают, что структура выездных туров изменилась: почти исчез «экономформат». За границу сейчас едут в основном очень обеспеченные люди. Как следствие, туроператоры продают больше премиум-туров.

В 2025 году тенденция, очевидно, продолжится. В конце прошлого года рубль потерял значительную часть своей стоимости, что подталкивает вверх и без того высокие цены на зарубежные туры. Параллельно растут требования к квалификации специалистов, занятых в турбизнесе.