Приложение для автопутешественников создали в России

Приложение для автопутешественников с возможностью планирования маршрута, спортивных мероприятий, а также внутренним чатом разработал резидент "Сколкова" "Дом кругом". Об этом сообщает RT со ссылкой на платформу Национальной технологической инициативы.

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По словам создателей платформы, ее функционал позволяет отправить сигнал о помощи, делиться интересными локациями и арендовать автодом.

Приложение использует нейросети, благодаря чему алгоритмы планируют маршруты со спортивными объектами и эксклюзивными местами для отдыха. В компании рассказали, что уникальность предложенных путей заключается в их отсутствии в обычных сборниках.

" Б у д е т п о л е з н о т е м , к т о л ю б и т э к с т р е м а л ь н ы й с п о р т , х о ч е т с п у с т и т ь с я н а б а й д а р к а х , з а н я т ь с я с к а л о л а з а н и е м и л и п о к а т а т ь с я н а в е л о с и п е д е в н е о б ы ч н о м м е с т е " , – д о б а в и л и р а з р а б о т ч и к и .

Задействованные в работе нейросети могут подбирать маршруты на основе индивидуальных предпочтений, в том числе ассистент предлагает важную информацию и детали о путешествии.

" С а м и п о л ь з о в а т е л и м о г у т о п у б л и к о в а т ь л и ч н ы е м а р ш р у т ы , к о т о р ы е о н и м о г у т п о с т р о и т ь н а и н т е р а к т и в н о й к а р т е , д о б а в и в и н ф о р м а ц и ю и о п и с а н и е " , – п о д ч е р к н у л и в к о м п а н и и .

Также команда создала функцию SOS, которая позволяет спортсменам и путешественникам обратиться за помощью к другим участникам, находящимся поблизости. С помощью нее можно отправить запрос в кемпинги неподалеку и сервисные центры.

Кроме того, пользователи могут добавить экстренные контакты в свой профиль, чтобы приложение при чрезвычайной ситуации оповестило близких о происшествии.

Несмотря на то что разработчики продолжают внедрять интеллектуального ассистента, пользователи уже сейчас могут воспользоваться функционалом платформы.

Между тем россияне стали чаще выбирать для путешествий удаленные регионы страны, например больше бронировать для летних поездок авторские туры на Камчатку. Больше всего россиян интересуют экскурсии, поездки на внедорожниках, яхтинг, сплавы и пешие походы. Эксперты отметили снижение спроса на вертолетные туры – это связано с ростом их стоимости.