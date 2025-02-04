Создана многофункциональная платформа для автопутешественников

В России создали многофункциональную платформу для автопутешественников
Компания — участник рынка SportNet («Спортнет») НТИ, резидент Сколково «Дом кругом», создала платформу для автопутешественников с возможностью планировать маршрут, массовые спортивные мероприятия, общаться с другими пользователями, отправить сигнал о помощи и даже арендовать автодом. Об этом RT сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.
«Приложение первым на российском рынке использует нейросеть, обученную только на проверенных данных, которая помогает легко и быстро создать маршрут для пользователя, предложив уникальные спортивные объекты и эксклюзивные места для посещения, которых нет в обычных сборниках. Будет полезно тем, кто любит экстремальный спорт, хочет спуститься на байдарках, заняться скалолазанием или покататься на велосипеде в необычном месте», — рассказали в компании.
Также внутри платформы можно планировать поездки, делиться локациями для занятий спортом и общаться с другими пользователями.
Отмечается, что интеллектуальный ассистент поможет составить план поездки по личным предпочтениям спортсмена или туриста: подберёт локации, остановки, даст важную информацию и раскроет детали.
«Если вы активный спортсмен, алгоритм подбирает наиболее интересные активные занятия, а для отдыхающих с палаткой — места для кемпа. Сами пользователи могут опубликовать личные маршруты, которые они могут построить на интерактивной карте, добавив информацию и описание», — уточнили специалисты.
Кроме того, команда разработала кнопку SOS, чтобы можно было запросить помощь у других спортсменов и путешественников неподалёку, а также отправить запрос в ближайшие кемпинги и сервисные центры.
На случай чрезвычайной ситуации платформа также отправляет запрос экстренным контактам пользователя, которые он указал в личном профиле, уточнили разработчики.
Сейчас команда проекта занимается интеграцией интеллектуального ассистента.
«Однако пользователи приложения уже могут самостоятельно планировать маршруты, искать спортивные мероприятия, арендовать экипировку и организовывать совместный активный отдых», — заключили создатели.
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