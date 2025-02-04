Создана многофункциональная платформа для автопутешественников

Компания — участник рынка SportNet («Спортнет») НТИ, резидент Сколково «Дом кругом», создала платформу для автопутешественников с возможностью планировать маршрут, массовые спортивные мероприятия, общаться с другими пользователями, отправить сигнал о помощи и даже арендовать автодом. Об этом RT сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

© unsplash

« П р и л о ж е н и е п е р в ы м н а р о с с и й с к о м р ы н к е и с п о л ь з у е т н е й р о с е т ь , о б у ч е н н у ю т о л ь к о н а п р о в е р е н н ы х д а н н ы х , к о т о р а я п о м о г а е т л е г к о и б ы с т р о с о з д а т ь м а р ш р у т д л я п о л ь з о в а т е л я , п р е д л о ж и в у н и к а л ь н ы е с п о р т и в н ы е о б ъ е к т ы и э к с к л ю з и в н ы е м е с т а д л я п о с е щ е н и я , к о т о р ы х н е т в о б ы ч н ы х с б о р н и к а х . Б у д е т п о л е з н о т е м , к т о л ю б и т э к с т р е м а л ь н ы й с п о р т , х о ч е т с п у с т и т ь с я н а б а й д а р к а х , з а н я т ь с я с к а л о л а з а н и е м и л и п о к а т а т ь с я н а в е л о с и п е д е в н е о б ы ч н о м м е с т е » , — р а с с к а з а л и в к о м п а н и и .

Также внутри платформы можно планировать поездки, делиться локациями для занятий спортом и общаться с другими пользователями.

Отмечается, что интеллектуальный ассистент поможет составить план поездки по личным предпочтениям спортсмена или туриста: подберёт локации, остановки, даст важную информацию и раскроет детали.

« Е с л и в ы а к т и в н ы й с п о р т с м е н , а л г о р и т м п о д б и р а е т н а и б о л е е и н т е р е с н ы е а к т и в н ы е з а н я т и я , а д л я о т д ы х а ю щ и х с п а л а т к о й — м е с т а д л я к е м п а . С а м и п о л ь з о в а т е л и м о г у т о п у б л и к о в а т ь л и ч н ы е м а р ш р у т ы , к о т о р ы е о н и м о г у т п о с т р о и т ь н а и н т е р а к т и в н о й к а р т е , д о б а в и в и н ф о р м а ц и ю и о п и с а н и е » , — у т о ч н и л и с п е ц и а л и с т ы .

Кроме того, команда разработала кнопку SOS, чтобы можно было запросить помощь у других спортсменов и путешественников неподалёку, а также отправить запрос в ближайшие кемпинги и сервисные центры.

На случай чрезвычайной ситуации платформа также отправляет запрос экстренным контактам пользователя, которые он указал в личном профиле, уточнили разработчики.

Сейчас команда проекта занимается интеграцией интеллектуального ассистента.

« О д н а к о п о л ь з о в а т е л и п р и л о ж е н и я у ж е м о г у т с а м о с т о я т е л ь н о п л а н и р о в а т ь м а р ш р у т ы , и с к а т ь с п о р т и в н ы е м е р о п р и я т и я , а р е н д о в а т ь э к и п и р о в к у и о р г а н и з о в ы в а т ь с о в м е с т н ы й а к т и в н ы й о т д ы х » , — з а к л ю ч и л и с о з д а т е л и .

Ранее в НТИ рассказали об уникальных особенностях робота для тушения пожара.