Авиакомпании «Россия» пришлось прервать полеты по маршруту Санкт-Петербург – Нальчик, которые открыли всего 3 месяца назад – 3 ноября. В январе были выполнены последние полеты, билеты на прямой рейс по субсидируемому тарифу 10 950 руб. исчезли из продажи. Добраться из Питера в Нальчик сейчас можно либо с неудобной 27-часовой пересадкой в Москве, либо на прямом рейсе в Минводы (за 14 988 руб.) с последующим трансфером в 102 км.

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В авиакомпании «Россия» «ТурДому» подтвердили, что рейсы остановлены, но причины комментировать не стали. При этом другой источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Нальчик сняли из-за отсутствия перспективы получить финансирование. Росавиация не включила направление Санкт-Петербург – Нальчик в перечень субсидируемых региональных маршрутов на 2025 год. По словам нашего собеседника, все необходимые документы не успели оформить в связи с поздним утверждением бюджета в Кабардино-Балкарии, которая софинансирует проект (закон был принят парламентом республики 20 декабря).

Чтобы не создавать негативный прецедент, перевозчик все же выполнил январские рейсы, на которые пассажиры успели купить места по субсидированному тарифу. Продажи на 2025 год были открыты в ноябре после того, как Минтранс дал соответствующие указания, а Росавиация пообещала сохранить финансирование всех трех программ поддержки перевозок.

Согласно еще одной версии, на решение перевозчика прекратить полеты в Нальчик повлияли сложные метеоусловия предгорного аэропорта – там нередки плотные туманы. В частности, 22 декабря аэробус, летевший из Санкт-Петербурга в Нальчик, был перенаправлен в Минводы. «Под субсидирование такие рейсы не подпадают, так как конечный пункт – Минводы», – сказал наш собеседник.

Нальчик – это ближайший аэропорт к крупнейшему туристическому центру Кабардино-Балкарии, курорту Эльбрус. Для гостей из Санкт-Петербурга открытие рейса позволяло попасть в горы кратчайшим путем, а жителям республики давало возможность летать в Северную столицу по делам и на выходные (полеты планировались дважды в неделю). Возобновить рейсы, по словам наших собеседников, можно, но для этого нужно внести изменения в уже утвержденный 27 декабря перечень субсидируемых маршрутов.