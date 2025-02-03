Мурманск: что посмотреть, где жить и где есть

Мурманск кажется мрачным и серым: угольная пыль, летящая с порта, дает о себе знать. Однако в городе, появившемся всего-то в 1916 году, есть много ярких — и по цвету, и по значению — локаций, которые непременно стоит посетить. Солнечным морозным днем здесь все вокруг искрится, да и ночь тоже сияет. Мы про небесные огни Авроры, которые лучше наблюдать за городом, где туристов встречает потрясающая, но суровая северная природа.

© Super.ru

Что посмотреть

Атомный ледокол «Ленин»

© Super.ru

Построенный в 1957-м атомный ледокол — первое в мире судно с ядерным реактором. В те годы все атомные разработки велись в обстановке строгой секретности, но «Ленин» был исключением: на него устраивались экскурсии, чтобы продемонстрировать достижения советской науки. По этой же причине внутренние помещения ледокола были обиты деревом — все моряки мечтали там служить, так как на других судах вокруг было лишь железо. «Ленин» плавал 30 лет, и в 2009-м превратился в музей. Тем не менее у корабля до сих пор есть капитан.

Окрестности Семеновского озера

© Super.ru

У озера расположился парк им. Найденова, там на скамейке сидит бронзовый кот Семен, история которого так созвучна названию парка. Кот потерялся в Москве, но нашелся спустя 6 лет, каким-то образом добравшись до своего дома в Мурманске. Еще недалеко находится маяк — мемориал морякам, откуда открывается красивый вид на залив. Не менее впечатляющую панораму — уже на сам город — можно увидеть со смотровой площадки у «Алеши» — гигантского памятника защитникам Заполярья.

Стрит-арт

© Super.ru

«Великая мурманская стена» — называют в народе микрорайон № 305, который состоит всего из одного дома, но какого! Длина его составляет почти полтора километра. По сути, это несколько соединенных между собой 9-этажных корпусов, фасады которых украшены гигантскими работами уличных художников. Муралы, собственно, можно найти по всему городу: вот женщина жар-птица, вон белые медведи, а там — саамская девочка с оленем.

Культурный центр «Контейнер-холл»

В Мурманске арт-пространство, разместившееся в 12 сухогрузных морских контейнерах, смотрится более чем логично, ведь это город-порт. Данный факт постоянно дает о себе знать и другим образом: творческий центр пришлось покрасить в черный, потому что сюда долетает угольная пыль из порта. Внутри культурного хаба — галерея, где проходят выставки местных художников, кафе, помещения для мастер-классов, кинопоказов и перформансов, которые готовит молодежь.

Териберка

© Super.ru

Прославивший Териберку фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» вышел в 2014-м, но популярность поселка до сих пор не проходит. Правда, удастся вам туда попасть или нет — об этом вы узнаете в самый последний момент: дорогу часто закрывают из-за погодных условий. Те, кому повезет, увидят кладбище кораблей, прогуляются по пляжу «Яйца дракона», сделают фото на фоне ледяного водопада, проберутся в местные заброшки или отправятся в Баренцево море на поиск китов. Для тех, кто приехал с ночевкой, бонус — северное сияние.

Северное сияние

© Super.ru

Выезжать из Мурманска на охоту за северным сиянием нужно с четким пониманием того, что Авроры может и не случиться. Перед поездкой придется последить за солнечной активностью, в зависимости от которой и порождаются всполохи на ночном небе, — интернет вам в помощь. А дальше — одеваемся теплее, запасаемся горячим чаем, не забываем фотоаппарат и штатив (без него фото могут не получиться) и вперед — на поиски дивного свечения, да подальше из города. Безоблачное небо — условие обязательное.

Саамская деревня

© Super.ru

Учим саамскую лексику. «Сейд» — священный камень, у которого можно загадать желание. Потом гостей приглашают в «вежу» — традиционное саамское жилище, представляющее собой укрытый оленьими шкурами шалаш. Шаман-«нойд» проведет ритуал на удачу у огня. А дальше все направляются в «кораль» — загон, где живут олени: в обмен на пучок ягеля они готовы поучаствовать в фотосессии. Тот самый ягель могут попробовать и туристы — в виде чая, пока местные показывают национальные костюмы, — запомните слова «печок» и «торка».

Айс-флоатинг

В водах Кольского залива можно купаться круглый год благодаря теплому течению Гольфстрим. Теплую воду вам, конечно, никто не предоставит (зимой температура +2, а летом +13), но поплавать вы все равно сможете. Надеваете специальный гидрокостюм, который не промокает и сохраняет тепло, ложитесь на воду и парите в ледяной невесомости вместе с настоящими льдинами. Вот вам и айс-флоатинг, или арктическое купание.

Где поесть

«Поморы»

© Super.ru

Любовь к рыбе у поморов, исторически населявших берега Белого моря, в крови. А потому в баре-бистро имени этого этноса рыбу жарят (котлеты из щуки), варят (уха из лосося и палтуса), коптят (ржаной пирог с копченой треской), запекают (камбала) и подают в сыром виде (сагудай из трески). Другие морепродукты вроде морских гребешков, крабов и устриц прилагаются.

Sampo

© Super.ru

Петроглифы, оленьи шкуры, парящие под потолком арт-объекты в виде китов — здесь знакомят с историей региона через волшебную гастропризму: «сампо» — магический артефакт, который фигурирует в северных сказках. Одна глава посвящена льду, на котором возлежат гребешки и ежи. Другая про пламень: в огромной печи среди прочего томится пицца — с кабаном и брикетом, с палтусом и лососем. А на сладкое — горы «Хибины» — брауни с шоколадным муссом.

«Тундра»

© Super.ru

Авторский взгляд на арктическую кухню — это когда тирамису делается из утки и подается в консервной банке. В такой же жестянке, только из-под сгущенки, сервируют вафельные трубочки. Но это потом на десерт, а до него на столе появляется лапландская уха в котелке, «тушенка» из оленины с грибами и перлотто и мясо краба с овощами и водорослями кимчи.

Где остановиться

«Лапландская деревня»

© Super.ru

Гости могут остановиться в коттедже, но наблюдать за северным сиянием интереснее из купольного шатра. Аврору здесь увидеть довольно легко: 25 км от Мурманска, а значит, огни большого города не помешают любоваться небесными огнями. Внутри номеров все по-северному строго и лаконично, но уют никто не отменял.

«Хвоя»

© Super.ru

Мини-отель — формат для тех, кто ценит камерную атмосферу. Ассоциации с хвойным лесом добавляют уюта пространству. В цветовой палитре восьми по-скандинавски оформленных номеров только натуральные оттенки — песочный, хаки, шоколад. Именно они создают ощущение единения с природой, хотя отель находится в центре города.

Murman Loft

© Super.ru

Кирпичные стены, паркетная елочка, открытая ретропроводка, металлические элементы всюду — у лофт-концепции определенно характер нордический. Приятная полутьма интерьеров только усиливает северную эстетику. Гостям на выбор как общие комнаты хостельного типа, так и двухэтажные номера-сьюты.