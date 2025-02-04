Опрос показал, как разлив мазута повлиял на планы туристов

В России 15% граждан пересмотрят планы на отпуск из-за катастрофы в Черном море, следует из опроса SuperJob.

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Так, каждый пятый россиянин (19%) в этом году планировал посетить курорты Черного моря, восемь из десяти граждан признались, что разлив мазута заставил их задуматься о смене планов. Лишь 4% опрошенных рассказали, что они не будут отказываться от отпуска на побережье.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил ранее Life. Ru, что отельеры в Анапе ведут себя «по-хамски», повышая цены на фоне резкого падения спроса и числа бронирований из-за экологической катастрофы с разливом мазута в Черном море.

Российские туроператоры начнут предлагать скидки на Анапу по завершении ликвидации последствий разлива мазута, что, по словам властей, произойдет в начале-середине марта, заявил ранее вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин «Радиоточке НСН».