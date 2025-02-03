На курорте «Мамисон» в Северной Осетии появится медицинское обслуживание

Пункт неотложной медицинской помощи начнет работать на высокогорном курорте "Мамисон" в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
"На территории курорта будет работать пункт неотложной медпомощи, а также дежурить машина "скорой". Необходимые услуги будут оказывать специалисты Алагирской центральной районной больницы", - написал он.
Все вопросы согласованы с компанией "Кавказ.РФ", которая занимается строительством курорта. Медицинское обеспечение появится на площадке курорта в течение ближайшего месяца.
Всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - один из самых масштабных проектов в Северной Осетии, который должен стать центром притяжения для туристов из разных уголков не только России, но и из других стран.