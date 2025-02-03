На курорте «Мамисон» в Северной Осетии появится медицинское обслуживание

Пункт неотложной медицинской помощи начнет работать на высокогорном курорте "Мамисон" в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

" Н а т е р р и т о р и и к у р о р т а б у д е т р а б о т а т ь п у н к т н е о т л о ж н о й м е д п о м о щ и , а т а к ж е д е ж у р и т ь м а ш и н а " с к о р о й " . Н е о б х о д и м ы е у с л у г и б у д у т о к а з ы в а т ь с п е ц и а л и с т ы А л а г и р с к о й ц е н т р а л ь н о й р а й о н н о й б о л ь н и ц ы " , - н а п и с а л о н .

Все вопросы согласованы с компанией "Кавказ.РФ", которая занимается строительством курорта. Медицинское обеспечение появится на площадке курорта в течение ближайшего месяца.

Всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - один из самых масштабных проектов в Северной Осетии, который должен стать центром притяжения для туристов из разных уголков не только России, но и из других стран.