Туроператоры назвали самые популярные отели Геленджика

Редакция TourDom.ru предложила туроператорам назвать отели Геленджика, которые чаще всего выбирают туристы на лето-2025 по раннему бронированию. Ожидаемо лидируют объекты с собственной территорией и бассейнами, многие предоставляют 3-, 5-разовое питание или работают по системе all inclusive, большинство – на первой линии от моря.

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В топе продаж сразу у трех туркомпаний – «Алеана», «Дельфина» и Fun&Sun – гостиница на побережье «Приветливый берег» 3* в центральной части курорта и санаторий «Красная Талка» 4*. База отдыха Talka Village 4* в поселке Дивноморское популярна у клиентов «Дельфина» и Fun&Sun. Объект расположен почти в километре от пляжа, для гостей организован трансфер.

Кроме этих наиболее востребованных объектов, в «Алеане» спросом пользуется пансионат «Кавказ» 3* (на первой линии с открытым подогреваемым бассейном), отель «Фандоринъ» 3* в селе Кабардинка, работающий на «все включено».

В туроператоре «Дельфин» туристы часто бронируют номера в санатории «Русь» и на базе отдыха «Терем» 3*, расположенной в 150 м от набережной Геленджика.

В компании Fun&Sun топ продаж включает «Metropol Гранд Отель» 5* на первой линии: на территории комплекса есть аквапарк и спа-центр. Востребовано проживание в гостинице «Приморье Grand Resort» 4* с парковой территорией, а также в санатории «Azimut Здоровье Солнечный» 2* в Кабардинке.

По сведениям туроператоров, стоимость отдыха в Геленджике в этом году увеличилась чуть меньше, чем в Сочи, – в среднем на 10%.

Приводим цены на размещение в наиболее популярных отелях на 8 дней (7 ночей) с 7 июня на двоих взрослых. Гостиницы предоставляют разные варианты питания, поэтому указываем минимально возможный тариф. Объекты размещения расположены в порядке возрастания цен.

«Терем», база отдыха – 25 тыс. руб. без питания;

«Azimut Здоровье Солнечный» 2*, санаторий – 47 тыс. руб. с полным пансионом;

«Фандоринъ» 3* – 70 тыс. руб. на all inclusive;

Talka Village 4*, база отдыха – 75 тыс. руб. с 5-разовым питанием;

«Приветливый берег» 3* – 90 тыс. руб. с 5-разовым питанием;

«Кавказ» 3* – 95 тыс. руб. с 3-разовым питанием;

«Красная Талка» 4*, санаторий – 106 тыс. руб. с 5-разовым питанием по системе «шведский стол»;

«Приморье Grand Resort Hotel» 4* – 148 тыс. руб. с завтраками;

«Metropol Гранд Отель» 5* – 164 тыс. руб. с завтраками.

Недельный отдых в Геленджике для двоих с полным пансионом в популярном 3* отеле обойдется в сумму от 70 тыс. руб., в 4* гостинице на первой линии от пляжа – в 106 тыс., если выбрать, например, санаторий «Красная Талка».