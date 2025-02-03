Назван самый посещаемый национальный парк страны

Парк ставропольского Кисловодска назван самым посещаемым национальным парком России в 2024 году. Туристический объект города-курорта принял более 5 миллионов посетителей.

« П о д а н н ы м Р о с з а п о в е д ц е н т р а Минприроды России, национальный парк „Кисловодский“ в 2024 году стал самым посещаемым национальным парком в России, приняв более 5,14 миллиона посетителей. Это рекордный показатель среди всех национальных парков страны за прошедший год», — рассказал ТАСС мэр города Евгений Моисеев.

Второе место в списке занял Сочинский национальный парк (2,79 миллиона туристов), на третьей позиции по посещаемости оказался национальный парк на территории Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» (1,67 миллиона посетителей), привел данные чиновник.

Национальный парк «Кисловодский» расположен на склонах Джинальского хребта и занимает территорию 966 гектаров. Берет начало от центра Кисловодска и является визитной карточкой города-курорта. Местные и экзотические виды деревьев и кустарников в парке создают необходимый уровень комфортности для лечения и оздоровительного отдыха. Является уникальным памятником ландшафтной архитектуры.