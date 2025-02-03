В отелях Крыма будут работать мигранты

«Будем брать всех»: в отелях Крыма согласны трудоустроить вахтовиков из Индии
Для работы в туристической сфере Крыма, возможно, будут привлекать мигрантов из Индии. Такую перспективу обрисовал в комментарии РИА «Новости» председатель Комитета по курортам и туризму Госсовета РК Роман Тихончук. Депутат отметил острый дефицит кадров в отрасли и в качестве примера привел строящийся на западном побережье полуострова курорт «Золотые пески России», где планируется создать 5,3 тыс. номеров. Возник вопрос, кто будет обслуживать столь крупный объект.
По словам Тихончука, на фоне ужесточения миграционной политики в России в Крыму обсуждается возможность использовать трудовые ресурсы из дальнего зарубежья, в том числе и по вахтовой схеме.
«С нашими рыбзаводами уже сейчас прорабатываем вопрос относительно того, чтобы из Индии везти персонал. В Калининград, допустим, на завод уже первые люди приехали. И вот сейчас думают наши керченские предприятия о том же», – рассказал Тихончук.
Представители турсферы Крыма отмечают, что с ними подобная инициатива не обсуждалась, но считают, что эта практика вряд ли станет массовой – скорее всего, будет заключено соглашение под конкретный проект, те же «Золотые пески России».
Однако отельеры готовы работать с иностранцами.
«Я не уверена, что это решит вопрос кадровой нехватки, но мы в любом случае рады, что хоть что-то в этом направлении делается, – говорит СЕО Управляющей компании VIZANT Нелли Шатова. – На работу будем брать всех и пробовать сотрудничать со всеми. Тем более что большой проблемы с оформлением мигрантов не видим – в регионе хорошо работает ФМС». «Неговорящих по-русски можно привлечь к работе в отелях: полно вакансий, не подразумевающих прямой контакт с гостем, – добавляет директор УК Happy Seasons Hotel Group Сергей Щеголев. – Общение же руководителей с такими сотрудниками возможно и на английском».
Но многие предпочитают не связываться с иностранцами, так как система оформления таких работников слишком зарегулирована.
А малые отели вообще не могут себе позволить подобный персонал, поэтому им приходится выкручиваться самостоятельно:
«Конечно, идут переработки, меньше выходных. Часто сами собственники заменяют недостающих людей. Таким образом и держится малый бизнес. Некоторые на законной основе работают с гражданами Киргизии, но таких компаний немного», – рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.
Между тем представители отрасли считают, что без иноземцев вполне можно обойтись, если создавать условия, которые позволили бы молодежи после учебы оставаться в Крыму, а не искать себе применение на материке.