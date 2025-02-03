В отелях Крыма будут работать мигранты

Для работы в туристической сфере Крыма, возможно, будут привлекать мигрантов из Индии. Такую перспективу обрисовал в комментарии РИА «Новости» председатель Комитета по курортам и туризму Госсовета РК Роман Тихончук. Депутат отметил острый дефицит кадров в отрасли и в качестве примера привел строящийся на западном побережье полуострова курорт «Золотые пески России», где планируется создать 5,3 тыс. номеров. Возник вопрос, кто будет обслуживать столь крупный объект.

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По словам Тихончука, на фоне ужесточения миграционной политики в России в Крыму обсуждается возможность использовать трудовые ресурсы из дальнего зарубежья, в том числе и по вахтовой схеме.

« С н а ш и м и р ы б з а в о д а м и у ж е с е й ч а с п р о р а б а т ы в а е м в о п р о с о т н о с и т е л ь н о т о г о , ч т о б ы и з И н д и и в е з т и п е р с о н а л . В К а л и н и н г р а д , д о п у с т и м , н а з а в о д у ж е п е р в ы е л ю д и п р и е х а л и . И в о т с е й ч а с д у м а ю т н а ш и к е р ч е н с к и е п р е д п р и я т и я о т о м ж е » , – р а с с к а з а л Т и х о н ч у к .

Представители турсферы Крыма отмечают, что с ними подобная инициатива не обсуждалась, но считают, что эта практика вряд ли станет массовой – скорее всего, будет заключено соглашение под конкретный проект, те же «Золотые пески России».

Однако отельеры готовы работать с иностранцами.

« Я н е у в е р е н а , ч т о э т о р е ш и т в о п р о с к а д р о в о й н е х в а т к и , н о м ы в л ю б о м с л у ч а е р а д ы , ч т о х о т ь ч т о - т о в э т о м н а п р а в л е н и и д е л а е т с я , – г о в о р и т С Е О У п р а в л я ю щ е й к о м п а н и и V I Z A N T Н е л л и Ш а т о в а . – Н а р а б о т у б у д е м б р а т ь в с е х и п р о б о в а т ь с о т р у д н и ч а т ь с о в с е м и . Т е м б о л е е ч т о б о л ь ш о й п р о б л е м ы с о ф о р м л е н и е м м и г р а н т о в н е в и д и м – в р е г и о н е х о р о ш о р а б о т а е т Ф М С » . « Н е г о в о р я щ и х п о - р у с с к и м о ж н о п р и в л е ч ь к р а б о т е в о т е л я х : п о л н о в а к а н с и й , н е п о д р а з у м е в а ю щ и х п р я м о й к о н т а к т с г о с т е м , – д о б а в л я е т д и р е к т о р У К H a p p y S e a s o n s H o t e l G r o u p С е р г е й Щ е г о л е в . – О б щ е н и е ж е р у к о в о д и т е л е й с т а к и м и с о т р у д н и к а м и в о з м о ж н о и н а а н г л и й с к о м » .

Но многие предпочитают не связываться с иностранцами, так как система оформления таких работников слишком зарегулирована.

А малые отели вообще не могут себе позволить подобный персонал, поэтому им приходится выкручиваться самостоятельно:

« К о н е ч н о , и д у т п е р е р а б о т к и , м е н ь ш е в ы х о д н ы х . Ч а с т о с а м и с о б с т в е н н и к и з а м е н я ю т н е д о с т а ю щ и х л ю д е й . Т а к и м о б р а з о м и д е р ж и т с я м а л ы й б и з н е с . Н е к о т о р ы е н а з а к о н н о й о с н о в е р а б о т а ю т с г р а ж д а н а м и К и р г и з и и , н о т а к и х к о м п а н и й н е м н о г о » , – р а с с к а з а л а п р е д с е д а т е л ь А с с о ц и а ц и и м а л ы х о т е л е й К р ы м а Н а т а л и я С т а м б у л ь н и к о в а .

Между тем представители отрасли считают, что без иноземцев вполне можно обойтись, если создавать условия, которые позволили бы молодежи после учебы оставаться в Крыму, а не искать себе применение на материке.