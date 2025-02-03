Сбербанк поддержал строительство отелей на Северном Кавказе

Сбербанк включил в программу льготного финансирования 24 проекта по строительству отелей на Северном Кавказе и Юге России. Общая сумма поддержки составляет 70 миллиардов рублей.

« А к т и в н о у ч а с т в у е м и п о д д е р ж и в а е м г о с у д а р с т в е н н у ю п р о г р а м м у п о д д е р ж к и и н в е с т о р о в п о с т р о и т е л ь с т в у о т е л е й . П р о г р а м м а с у щ е с т в у е т с 2 0 2 1 г о д а . З а э т о т п е р и о д в р е м е н и С б е р б а н к о д о б р и л с т р о и т е л ь с т в о 8 8 г о с т и н и ц в 3 6 р е г и о н а х Р о с с и и н а о б щ у ю с у м м у 2 4 0 м и л л и а р д о в р у б л е й . Е с л и г о в о р и т ь п р о Ю г Р о с с и и и С е в е р н ы й К а в к а з , м ы в к л ю ч и л и в п р о г р а м м у 2 4 п р о е к т а н а с у м м у 7 0 м и л л и а р д о в р у б л е й » , — ц и т и р у е т РБК Юг регионального директора Сбербанка Евгению Мещерякову.

По словам спикера, четыре отеля с номерным фондом более тысячи номеров уже принимают туристов. На рассмотрении банка находятся 28 заявок на финансирование проектов на сумму 63 миллиарда рублей. При их одобрении номерной фонд может вырасти еще на 4,5 тысячи номеров.

В 2024 году российские банки, по данным РБК, предоставили льготные кредиты на сумму в 134,3 миллиарда рублей на строительство 8,9 тысячи номеров в отелях и гостиницах в регионах Северного Кавказа, Краснодарском крае и Ростовской области. Это почти в 1,8 раза больше, чем было выдано в предыдущие этапы отбора проектов по программе льготного кредитования туристической инфраструктуры.