Туристы рассказали, за что любят Владивосток

Посетившие Владивосток туристы рассказали, за что полюбили этот город. За последний год доля бронирований авиабилетов в столицу Приморья выросла на 20%.

Сервис Авиасейлс провел опрос ко Дню всех влюбленных и узнал у путешественников, за что они любят Владивосток. Большинство – 43% – ценят город за красивое море и розовые закаты. Опрошенные также признаются, что Владивосток очаровал их своей необычной природой, ​ сопками и маяками (30%). Любители гастротуризма выделяют вкусную еду — крабов, пянсе и напиток «Милкис» (7%). Еще 6% туристов отмечают уникальную архитектуру и виды на Золотой мост.

Путешественники признаются, что возвращаются во Владивосток ради атмосферы движения, культурного обмена и необыкновенного характера города-порта.