На Алтае набирает популярность новый вид туров

На Алтае набирают популярность туры с собаками
Все больше россиян отправляются на отдых в Горный Алтай вместе со своими питомцами. Туристам активно предлагают дог-туры или путешествия выходного дня с собаками в формате дог-трекинг.
Многие путешественники приезжают в Республику Алтай на своем транспорте - чтобы иметь свободу передвижения и успеть посетить все интересные места. В таком случае почему бы и не взять с собой питомца?
"Большинство владельцев баз отдыха на Алтае - простые деревенские люди, - рассказала "РГ" организатор дог-туров Лилия Лоскутова. - Поэтому найти место для размещения вместе с собакой здесь достаточно легко. В статусе Pet Friendly давно работают многие. Правда, никаких дополнительных благ, помимо разрешения на проживание, туристам с питомцами не предоставляют".
Конечно, в санаторий или элитную гостиницу с собакой не пустят. А вот туристические базы, гостевые дома и кемпинги обычно дают добро. Практически на всех агрегаторах имеется перечень гостиниц с пометкой "можно с питомцами".
"Попроще относятся к животным в дальних районах Алтая. Если вы едете к Акташу, Кош-Агачу, к Усть-Коксе, там вы наверняка найдете отдельные домики, где с песелями вас примут", - советуют владельцы животных в социальных сетях.
За проживание с животными владельцы баз берут символическую плату - от 1 до 3 тысяч рублей за каждый "хвост".
"Заплатить за проживание собаки нужно будет единоразово, одну тысячу рублей при заезде", - пояснили корреспонденту "РГ" на базе отдыха "Ранчо".
Никаких залогов при этом не предусмотрено.
"Я работаю давно, но пока не встречал ни одной собаки, которая бы перебила мне посуду или вынесла двери", - пошутил владелец одной из гостиниц.
При этом хозяев предупреждают, что животные должны быть привиты, обработаны от клещей, а выгуливать их следует в строго определенных местах.
В статусе Pet Friendly в Республике Алтай также работают многие сельские кафе и рестораны. К примеру, в кафе "Лампа", расположенном в селе Калмак имеется даже специальное меню "Для питомцев". Официант принесет пушистому гостю салфетки и миски, а помимо закусок предложит комплексный обед - гречу с курицей или говядиной за 350 рублей.
В дог-турах турах все хлопоты о путешествующим с собаками обещают взять на себя организаторы. Туристам обещают встречу с питомцами в аэропорту, размещение в комфортных номерах, сопровождение и консультации опытных кинологов по необходимости.
Вместе с собаками путешественники в компании с единомышленниками могут погулять на Марсе, совершить пеший поход на Белуху, насладиться видами водопадов или отправиться в автотур по Чуйскому тракту.
"К нам приезжают с собаками абсолютно любых пород и размеров, от чихуахуа и шпицев до зенненхундов и русских черных терьеров", - рассказывает Лилия Лоскутова.
Стоимость 5-7 дневной поездки для хозяина с питомцем обойдется в 50-90 тысяч рублей.
Еще один относительно новый формат отдыха - дог-трекинг. Но он подойдет только для туристов с "активной жизненной позицией". Участники проходят пять-десять километров по пересеченной местности в связке с собакой под руководством инструктора. Выйти на маршрут можно и со своей собакой, и с "арендованной" у организаторов.
Впрочем, отдохнуть на Алтае животные вполне могут и без хозяев. К примеру, несколько лет назад программист из Томска оправил в такой тур своего хорька Бусю. Томич пояснил, что у него много работы, а питомец скучает. Специально для Буси в турфирме выделили сопровождающего и организовали четырехдневное путешествие. Сообщалось, что хорек вернулся живым и довольным. А его хозяин получил на память чудесные фотографии.