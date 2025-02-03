На Алтае набирает популярность новый вид туров

Все больше россиян отправляются на отдых в Горный Алтай вместе со своими питомцами. Туристам активно предлагают дог-туры или путешествия выходного дня с собаками в формате дог-трекинг.

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Многие путешественники приезжают в Республику Алтай на своем транспорте - чтобы иметь свободу передвижения и успеть посетить все интересные места. В таком случае почему бы и не взять с собой питомца?

" Б о л ь ш и н с т в о в л а д е л ь ц е в б а з о т д ы х а н а А л т а е - п р о с т ы е д е р е в е н с к и е л ю д и , - р а с с к а з а л а " Р Г " о р г а н и з а т о р д о г - т у р о в Л и л и я Л о с к у т о в а . - П о э т о м у н а й т и м е с т о д л я р а з м е щ е н и я в м е с т е с с о б а к о й з д е с ь д о с т а т о ч н о л е г к о . В с т а т у с е P e t F r i e n d l y д а в н о р а б о т а ю т м н о г и е . П р а в д а , н и к а к и х д о п о л н и т е л ь н ы х б л а г , п о м и м о р а з р е ш е н и я н а п р о ж и в а н и е , т у р и с т а м с п и т о м ц а м и н е п р е д о с т а в л я ю т " .

Конечно, в санаторий или элитную гостиницу с собакой не пустят. А вот туристические базы, гостевые дома и кемпинги обычно дают добро. Практически на всех агрегаторах имеется перечень гостиниц с пометкой "можно с питомцами".

" П о п р о щ е о т н о с я т с я к ж и в о т н ы м в д а л ь н и х р а й о н а х А л т а я . Е с л и в ы е д е т е к А к т а ш у , К о ш - А г а ч у , к У с т ь - К о к с е , т а м в ы н а в е р н я к а н а й д е т е о т д е л ь н ы е д о м и к и , г д е с п е с е л я м и в а с п р и м у т " , - с о в е т у ю т в л а д е л ь ц ы ж и в о т н ы х в с о ц и а л ь н ы х с е т я х .

За проживание с животными владельцы баз берут символическую плату - от 1 до 3 тысяч рублей за каждый "хвост".

" З а п л а т и т ь з а п р о ж и в а н и е с о б а к и н у ж н о б у д е т е д и н о р а з о в о , о д н у т ы с я ч у р у б л е й п р и з а е з д е " , - п о я с н и л и к о р р е с п о н д е н т у " Р Г " н а б а з е о т д ы х а " Р а н ч о " .

Никаких залогов при этом не предусмотрено.

" Я р а б о т а ю д а в н о , н о п о к а н е в с т р е ч а л н и о д н о й с о б а к и , к о т о р а я б ы п е р е б и л а м н е п о с у д у и л и в ы н е с л а д в е р и " , - п о ш у т и л в л а д е л е ц о д н о й и з г о с т и н и ц .

При этом хозяев предупреждают, что животные должны быть привиты, обработаны от клещей, а выгуливать их следует в строго определенных местах.

В статусе Pet Friendly в Республике Алтай также работают многие сельские кафе и рестораны. К примеру, в кафе "Лампа", расположенном в селе Калмак имеется даже специальное меню "Для питомцев". Официант принесет пушистому гостю салфетки и миски, а помимо закусок предложит комплексный обед - гречу с курицей или говядиной за 350 рублей.

В дог-турах турах все хлопоты о путешествующим с собаками обещают взять на себя организаторы. Туристам обещают встречу с питомцами в аэропорту, размещение в комфортных номерах, сопровождение и консультации опытных кинологов по необходимости.

Вместе с собаками путешественники в компании с единомышленниками могут погулять на Марсе, совершить пеший поход на Белуху, насладиться видами водопадов или отправиться в автотур по Чуйскому тракту.

" К н а м п р и е з ж а ю т с с о б а к а м и а б с о л ю т н о л ю б ы х п о р о д и р а з м е р о в , о т ч и х у а х у а и ш п и ц е в д о з е н н е н х у н д о в и р у с с к и х ч е р н ы х т е р ь е р о в " , - р а с с к а з ы в а е т Л и л и я Л о с к у т о в а .

Стоимость 5-7 дневной поездки для хозяина с питомцем обойдется в 50-90 тысяч рублей.

Еще один относительно новый формат отдыха - дог-трекинг. Но он подойдет только для туристов с "активной жизненной позицией". Участники проходят пять-десять километров по пересеченной местности в связке с собакой под руководством инструктора. Выйти на маршрут можно и со своей собакой, и с "арендованной" у организаторов.

Впрочем, отдохнуть на Алтае животные вполне могут и без хозяев. К примеру, несколько лет назад программист из Томска оправил в такой тур своего хорька Бусю. Томич пояснил, что у него много работы, а питомец скучает. Специально для Буси в турфирме выделили сопровождающего и организовали четырехдневное путешествие. Сообщалось, что хорек вернулся живым и довольным. А его хозяин получил на память чудесные фотографии.