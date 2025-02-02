Как поменялись планы россиян из-за катастрофы в Черном море

На побережье Черного моря этим летом собирался отдохнуть каждый пятый респондент (19% ). Из них 15% сообщили, что теперь сомневаются в своих планах после крушения танкеров с мазутом в Черном море.

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Поездку не станут отменять 4% участников опроса. При этом некоторые из них упоминали о том, что у них там родные и они поедут к ним. Об этом написал РБК по данным опроса SuperJob.

Среди тех, кто собирался поехать на Черное море, больше семей с детьми (23%), чем бездетных (13%). Из представителей семей 17% думают, стоит ли отдыхать в этом регионе, тогда как среди бездетных этот показатель составляет 11%.

Поездку на Черное море не планировали 67% респондентов, а 14% затруднились с ответом.

В исследовании участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Опрос проводился с 27 по 30 января.

При крушении танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года во время шторма в Черное море попало 9,2 тыс. т мазута. Основными районами загрязнения стали побережья Анапы и Тамани, также мазут обнаружили в Крыму. В Сочи ведется мониторинг состояния побережья и водной зоны. Нефтепродукты также дошли до Азовского моря.

По информации МЧС на 1 февраля, ежедневно проводится обследование почти 1 тыс. км загрязненных участков. В Краснодарском крае вывезли около 177 тыс. т загрязненного грунта, который утилизируется; 136 тыс. т отправлено на временное складирование для очистки песка. В Черном море исследовали 6,4 тыс. кв. км, обработав сорбентом 50 тыс. кв. м.

Последствия разлива мазута ликвидируют более 5 тыс. человек и свыше 600 единиц техники.

Ранее писали, что туристы не отменяют брони в отелях Крыма, несмотря на разлив мазута.

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