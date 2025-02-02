Как выбрать между турбазой, кемпингом и глэмпингом

Специалисты «Авито» разобрались в особенностях каждого варианта.

Так, турбаза – это организованное место отдыха с готовой инфраструктурой. На территории есть коттеджи и дома, кафе или столовая, развлекательные объекты. Все привычные блага цивилизации находятся посреди природы. Такой формат подойдет для тех, кто ценит комфорт и не готов отказываться от него даже на природе, например для семей с детьми.

Кемпинг представляет собой отдых в палатке на специально оборудованной территории, где есть минимальные удобства (душевые, зоны для костров и кухни, площадки для палаток). Кемпинг позволяет почувствовать максимальную близость к природе и при этом сэкономить, так как такой вид жилья гораздо дешевле турбаз и глэмпингов.

А такой формат отдыха, как глэмпинг, предлагает проживание в стильных и комфортных палатках или домиках, оборудованных кроватями с постельным бельем, Wi-Fi, горячем водоснабжением и панорамным видом. Это вариант для тех, кто желает насладиться природой, не отказываясь от эстетики и комфорта. Однако стоит учитывать, что у глэмпинга стоимость выше, чем у турбаз или кемпингов.