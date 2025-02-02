Пять самых интересных наукоградов России

День российской науки — топ-5 самых интересных наукоградов России
Рассказываем, чем эти локации смогут удивить путешественников, интересующихся высокими технологиями.
«8 февраля страна отметит День российской науки — праздник, который в некоторых городах ждут больше, чем Новый год. Речь идёт о наукоградах или технополисах — уникальных территориальных образованиях, жители которых буквально создают будущее. На сегодняшний день этот редкий статус официально имеют всего 12 городов и две внутригородские территории. Однако есть в России научные кластеры, которые уже очень скоро вполне могут расширить этот список. Что посмотреть и чем заняться в самых любопытных российских технополисах, расскажу ниже», – Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.
Жуковский, Московская область
Жуковский – родина самого термина «наукоград»: именно здесь на заре становления новой страны, в 1991 году, предложили называть центры научной и инновационной деятельности особым словом. Однако история Жуковского и его связь с новыми технологиями гораздо глубже.
Основанный в традиционно «дачном» месте к юго-востоку от Москвы, в 1930-х годах он стал центром советской авиационной промышленности и самолётостроения – здесь открылись Центральный аэрогидродинамический и Лётно-исследовательский институты, появились опытные площадки, тренажёры и аэродромы.
О том, что город посвятил себя авиации, в Жуковском напоминает всё – от топонимики до памятников и монументов, среди которых легендарные Миг-21 и Ту-144. А также аэродинамическая труба Т-105, благодаря которой самолёты научились успешно выходить из «штопора». Всё это – в декорациях уютного подмосковного города с обилием сосен и интересной архитектурой от постконструктивизма до неоклассики 1950-х.
Иннополис, Татарстан
Основанный в 2012 году недалеко от Казани, молодой и перспективный Иннополис быстро стал центром притяжения для IT-специалистов, стартаперов и исследователей – всех, кто интересуется высокими технологиями, искусственным интеллектом и робототехникой.
По сути, это огромный технопарк с собственным университетом, кампусом и хабами крупнейших российских IT-компаний. Выглядит Иннополис соответствующе – немного футуристично. Город пропитан технологиями – от умных светофоров до автоматизированных систем управления зданиями.
А приезжать сюда лучше всего ради какого-нибудь масштабного научного мероприятия, во время которого город проживает максимально насыщенную и интересную жизнь.
Обнинск, Калужская область
Небольшой городок в Калужской области известен далеко за пределами региона не только благодаря статусу первого наукограда России, но и как «город мирного атома». Обнинск был основан в 1946 году для размещения научных институтов, связанных с атомной энергетикой и другими передовыми областями науки, а мировую славу городу принесла первая в мире атомная электростанция.
Её открытие произошло в 1954 году и стало важной вехой в истории развития ядерной энергетики. Сегодня в Обнинске работает множество научно-исследовательских учреждений: Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского, Медицинский радиологический научный центр и другие.
И конечно, открыта та самая первая в мире АЭС – пусть и не действующая, но точно способная заинтересовать поклонников индустриального туризма. Равно как метеомачта, возвышающаяся над городом более чем на 300 м.
Королёв, Московская область
Королёв – подмосковный город, известный всему миру как колыбель российской космонавтики. Его современная история начинается в 1918 году, когда в дачный посёлок Подлипки переехал из Петрограда Орудийный завод.
Впоследствии вектор развития города сменился на космический: в 50-х годах перед Королёвом (тогда – Калининградом) была поставлена задача создать ракетный щит страны. Тогда же здесь начали возводиться предприятия, во многом определившие статус СССР как первой космической державы. И именно здесь работал Сергей Королёв, благодаря которому стали возможны запуск первого искусственного спутника Земли и первый полёт человека в космос.
О прошлом и настоящем города напоминают многие достопримечательности: Музей наукограда, Музей РКК «Энергия», Сквер покорителей космоса. Но не менее интересны и локации, к космосу не относящиеся – исторические квартал на улице Фрунзе и дом Марины Цветаевой в Болшеве.
Кольцово, Новосибирская область
Кольцово – небольшой, но очень значимый для России город, расположенный недалеко от Новосибирска. Именно здесь находится знаменитый Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», специалисты которого стали известны всему миру как разработчики вакцин против вирусов, включая COVID-19.
Вокруг «Вектора» формировался статус Кольцова как наукограда: помимо самого центра, в городе открыты офис крупного фармацевтического дистрибьютора и любимое место для фотоссесий – стеклянный Биотехнопарк, признанный ведущей инфраструктурной площадкой для развития медицинских и биотехнологий.