Пять самых интересных наукоградов России

Рассказываем, чем эти локации смогут удивить путешественников, интересующихся высокими технологиями.

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« 8 ф е в р а л я с т р а н а о т м е т и т Д е н ь р о с с и й с к о й н а у к и — п р а з д н и к , к о т о р ы й в н е к о т о р ы х г о р о д а х ж д у т б о л ь ш е , ч е м Н о в ы й г о д . Р е ч ь и д ё т о н а у к о г р а д а х и л и т е х н о п о л и с а х — у н и к а л ь н ы х т е р р и т о р и а л ь н ы х о б р а з о в а н и я х , ж и т е л и к о т о р ы х б у к в а л ь н о с о з д а ю т б у д у щ е е . Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь э т о т р е д к и й с т а т у с о ф и ц и а л ь н о и м е ю т в с е г о 1 2 г о р о д о в и д в е в н у т р и г о р о д с к и е т е р р и т о р и и . О д н а к о е с т ь в Р о с с и и н а у ч н ы е к л а с т е р ы , к о т о р ы е у ж е о ч е н ь с к о р о в п о л н е м о г у т р а с ш и р и т ь э т о т с п и с о к . Ч т о п о с м о т р е т ь и ч е м з а н я т ь с я в с а м ы х л ю б о п ы т н ы х р о с с и й с к и х т е х н о п о л и с а х , р а с с к а ж у н и ж е » , – В л а д и м и р В и н о г р а д о в , п р е з и д е н т P r o - V i s i o n , а в т о р с о о б щ е с т в а V i n o g r a d o v . s t o r y .

Жуковский, Московская область

Жуковский – родина самого термина «наукоград»: именно здесь на заре становления новой страны, в 1991 году, предложили называть центры научной и инновационной деятельности особым словом. Однако история Жуковского и его связь с новыми технологиями гораздо глубже.

Основанный в традиционно «дачном» месте к юго-востоку от Москвы, в 1930-х годах он стал центром советской авиационной промышленности и самолётостроения – здесь открылись Центральный аэрогидродинамический и Лётно-исследовательский институты, появились опытные площадки, тренажёры и аэродромы.

О том, что город посвятил себя авиации, в Жуковском напоминает всё – от топонимики до памятников и монументов, среди которых легендарные Миг-21 и Ту-144. А также аэродинамическая труба Т-105, благодаря которой самолёты научились успешно выходить из «штопора». Всё это – в декорациях уютного подмосковного города с обилием сосен и интересной архитектурой от постконструктивизма до неоклассики 1950-х.

Основанный в 2012 году недалеко от Казани, молодой и перспективный Иннополис быстро стал центром притяжения для IT-специалистов, стартаперов и исследователей – всех, кто интересуется высокими технологиями, искусственным интеллектом и робототехникой.

По сути, это огромный технопарк с собственным университетом, кампусом и хабами крупнейших российских IT-компаний. Выглядит Иннополис соответствующе – немного футуристично. Город пропитан технологиями – от умных светофоров до автоматизированных систем управления зданиями.

А приезжать сюда лучше всего ради какого-нибудь масштабного научного мероприятия, во время которого город проживает максимально насыщенную и интересную жизнь.

Обнинск, Калужская область

Небольшой городок в Калужской области известен далеко за пределами региона не только благодаря статусу первого наукограда России, но и как «город мирного атома». Обнинск был основан в 1946 году для размещения научных институтов, связанных с атомной энергетикой и другими передовыми областями науки, а мировую славу городу принесла первая в мире атомная электростанция.

Её открытие произошло в 1954 году и стало важной вехой в истории развития ядерной энергетики. Сегодня в Обнинске работает множество научно-исследовательских учреждений: Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского, Медицинский радиологический научный центр и другие.

И конечно, открыта та самая первая в мире АЭС – пусть и не действующая, но точно способная заинтересовать поклонников индустриального туризма. Равно как метеомачта, возвышающаяся над городом более чем на 300 м.

Королёв, Московская область

Королёв – подмосковный город, известный всему миру как колыбель российской космонавтики. Его современная история начинается в 1918 году, когда в дачный посёлок Подлипки переехал из Петрограда Орудийный завод.

Впоследствии вектор развития города сменился на космический: в 50-х годах перед Королёвом (тогда – Калининградом) была поставлена задача создать ракетный щит страны. Тогда же здесь начали возводиться предприятия, во многом определившие статус СССР как первой космической державы. И именно здесь работал Сергей Королёв, благодаря которому стали возможны запуск первого искусственного спутника Земли и первый полёт человека в космос.

О прошлом и настоящем города напоминают многие достопримечательности: Музей наукограда, Музей РКК «Энергия», Сквер покорителей космоса. Но не менее интересны и локации, к космосу не относящиеся – исторические квартал на улице Фрунзе и дом Марины Цветаевой в Болшеве.

Кольцово, Новосибирская область

Кольцово – небольшой, но очень значимый для России город, расположенный недалеко от Новосибирска. Именно здесь находится знаменитый Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», специалисты которого стали известны всему миру как разработчики вакцин против вирусов, включая COVID-19.

Вокруг «Вектора» формировался статус Кольцова как наукограда: помимо самого центра, в городе открыты офис крупного фармацевтического дистрибьютора и любимое место для фотоссесий – стеклянный Биотехнопарк, признанный ведущей инфраструктурной площадкой для развития медицинских и биотехнологий.