Что посмотреть в Удмуртии и какие сувениры оттуда привезти

Удмуртия удивительный регион, который встречает своих гостей бескрайними равнинами и уютными холмами. Здесь нет кипящих энергией мегаполисов, но зато есть шесть городов и множество деревень, каждая из которых хранит свою историю. Путешествие по сёлам республики позволит вам попробовать чистую родниковую воду, пройти по легендарному Сибирскому тракту, который помнит шаги ссыльных декабристов, насладиться видами могучей реки Кама и погрузиться в атмосферу национальной кухни. Это место, где природа и культура сливаются в единую гармонию, приглашая открыть для себя истинную красоту Удмуртии.

О том, какие легенды таят удмуртские деревни, чем примечательна обычная школьная линейка, где хранится первый рояль известного уроженца региона Петра Чайковского и мимо каких национальных вкусностей точно нельзя проходить мимо - в спецпроекте «Дума ТВ» «От южных морей до полярного края» рассказала зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат фракции КПРФ Мария Дробот.

« У д м у р т и я , р е с п у б л и к а , о ч е н ь и н т е р е с н а я и к о л о р и т н а я с а м а п о с е б е . Э т о р е г и о н п о л е й , 9 т ы с я ч р е к , л е с о в и г о р . Т а к о е п р и р о д н о е с о ч е т а н и е д о с т а т о ч н о у н и к а л ь н о е . К о н е ч н о , э т о н а ц и о н а л ь н а я р е с п у б л и к а с о с в о и м к о л о р и т о м к у л ь т у р , н а ц и о н а л ь н ы х к о с т ю м о в , у к р а ш е н и й . И е с л и п о е х а т ь в о т д а л е н н ы е д е р е в н и , м ы м о ж е м э т о в с е н а б л ю д а т ь и о щ у т и т ь , п о г р у з и в ш и с ь в н а ц и о н а л ь н ы е п р а з д н и к и » , — р а с с к а з а л а п а р л а м е н т а р и й .

Оружейное наследие Удмуртии в музее Башенина

Дача Башенина в Сарапуле — это жемчужина начала XX века, созданная купцом и городским головой Павлом Башениным.

Сегодня этот дом превратился в музейный комплекс, ставший символом города. Усадьба привлекает внимание своим уникальным архитектурным стилем, напоминающим о прошлом.

Музейные экспозиции, прогулки по окрестностям и экскурсии для школьников помогают сохранить память об этом месте и показать Удмуртию как важный оружейный регион, связанный с великими именами прошлого, отметила собеседница издания.

Музей Калашникова: легенда, воплощенная в металле

В 2004 году в Ижевске, сердце оружейного дела Удмуртии, открылся Музейно-выставочный комплекс имени Калашникова. Этот музей, названный в честь великого конструктора, чьи идеи воплотились в легендарном АК-47, рассказывает историю стрелкового оружия России.

Здесь, на заводе «Ижмаш», рождались поколения оружия Калашникова, а сам Михаил Тимофеевич нашел свой второй дом, став почетным гражданином города и республики.

Экспозиции музея погружают в прошлое и настоящее оружейного искусства, демонстрируя ретроспективу производства и новейшие разработки. Современные технологии оживляют выставки, а в тировых зонах можно почувствовать мощь исторических и современных образцов оружия.

Легенда о любви: рождение деревни Карамас-Пельга

Карамас-Пельга – одно из редких мест в Удмуртии, где до сих пор живут последователи древних языческих традиций. Название этой деревни имеет интересное происхождение, связанное с красивой легендой.

Карамас был молодым татарином, который работал батраком в семье зажиточного удмуртского крестьянина. Судьба свела его с дочерью хозяина – прелестной Пельгой. Молодые люди полюбили друг друга, однако родители девушки не одобрили этот союз. Им казалось, что бедному юноше нет места рядом с их драгоценной дочкой, тем более он был татарином (в то время смешанные браки не поощрялись).

Но влюбленным было не привыкать преодолевать трудности. Они решили бежать и вскоре нашли тихое место у родника Сарали, где основали собственную деревню, свободную от условностей и ограничений. Именно с тех пор начался род карамас-пельгинцев.

Возрожденная деревня Мувыр: от заброшенной земли до туристического рая

На просторах Удмуртии, среди живописных холмов и зелёных лесов, притаилась небольшая деревня Мувыр. Когда-то, в далёких 60-х годах, её сочли бесперспективной, и жизнь здесь словно остановилась. Жители покинули свои дома, оставив за собой лишь пустые улицы и заросшие поля. Но история этой деревни не закончилась на этом.

Вернувшись после службы в армии, Александр Корепанов, уроженец Мувыра, решил восстановить свою родную землю. Несмотря на скептические взгляды соседей, он не сдался и начал строить новый дом для своей семьи, став первым жителем возрожденной деревни. Его вера в успех и умение вдохновлять других людей помогли привлечь новых поселенцев и начать восстановление Мувыра.

Сегодня деревня вновь оживает. На месте бывших полей выросли фермы и молочные цеха, возведены часовни и музеи. 16 декабря 2009 года Мувыр официально получил статус населённого пункта, и этот день стал важным праздником для всех местных жителей. Сейчас сюда приезжают туристы, чтобы отдохнуть на природе, покататься на лодках или попробовать себя в сапсерфинге. Агротуризм и фермерские хозяйства играют важную роль в экономике деревни, обеспечивая доход её жителям. Благодаря усилиям Александра Корепанова и его помощников, Мувыр вновь обрёл своё лицо и надежду на светлое будущее.

Пельменная феерия: ежегодный гастрофестиваль в столице Удмуртии

Начиная с 2015 года в Ижевске ежегодно проводится гастрофестиваль «Всемирный день пельменя». В этом году он проходил в начале января.

« В ы з н а е т е , ч т о т а к о е п е л ь м е н ь ? Н а с а м о м д е л е э т о у д м у р т с к о е с л о в о - « п е л ь » ( у х о ) и « н я н ь » ( х л е б ) . Х л е б н о е у х о п е р е в о д и т с я » , — р а с с к а з а л а М а р и я Д р о б о т .

На фестивале пельменей можно насладиться разнообразием вкусов — от классических до экзотических с начинкой из рыбы, грибов или сладостей. Гостей ждут увлекательные мастер-классы, захватывающие состязания по лепке и яркие гастрономические шоу.

Этот фестиваль — не просто гастрономическое событие, он открывает мир удмуртских традиций.

Традиции предков оживают на празднике Гербер

Древний летний праздник Гербер собирает гостей со всей Удмуртии и соседних регионов, привлекая каждый год более 20 тысяч участников. На просторной поляне разворачивается грандиозная ярмарка, где мастера демонстрируют изделия традиционных ремёсел: ткачество, лозоплетение, резьба по дереву, гончарное искусство и многое другое.

Жрецы-восяси проводят обряды, освящая обрядовую кашу и обращаясь с молитвами к богам Инмару и Кылдысыну. Потом эту кашу могут попробовать все желающие. Различные районы Удмуртии угощают гостей местными деликатесами: перепечами, табанями, кокроками, домашними сырами.

На главной сцене выступают известные этно-исполнители, радуя зрителей аутентичными мелодиями и экспериментальными композициями. Гербер становится поводом для каждого участника надеть своё лучшее национальное платье и украшения, насладиться песнями на удмуртском языке и звуками старинных инструментов, таких как крезь и кубыз.

От печки к столу: гастрономические сокровища Удмуртии

Что непременно стоит отведать в Удмуртии? Конечно же, местную выпечку, советует депутат. Особенно перепечи, название которых отражает сам процесс приготовления: эти изделия напоминают ватрушки, начинённые картошкой, мясом или капустой, а пекутся они прямо у печи, отчего и получили своё имя.

А ещё есть табани – нежные пресные лепёшки, пышные оладушки из кислого дрожжевого теста, также испечённые в печи. В общем, вся кухня этой земли тесно связана с приготовлением пищи в печи, что придаёт блюдам особый вкус, уверяет собеседница издания.

Ещё одно исконно удмуртское блюдо – пельмени. Здесь даже разработаны специальные «пельменные маршруты», чтобы туристы могли насладиться разнообразием этих изделий, попробовав до двадцати разных видов пельменей и вареников за одну экскурсию.

Традиции и современность: что привезти из Удмуртии?

Из Удмуртии можно привезти красивые деревянные шкатулки с национальными узорами, предметы интерьера и сервировки из бересты, куклы-обереги из кусочков ткани. На рынках продаются элементы удмуртского костюма, украшения из меди и бронзы, вязаные изделия с орнаментом. Поклонники оружия покупают на память декоративные автоматы и винтовки.

« К о н е ч н о , У д м у р т и я э т о р е г и о н о р у ж е й н и к о в . В с е с р а з у в с п о м и н а ю т и м е н н о к о г о , К а л а ш н и к о в а в п е р в у ю о ч е р е д ь . И м о ж н о в с у в е н и р н ы х л а в к а х , к о н е ч н о , н а й т и м а к е т ы а в т о м а т а К а л а ш н и к о в а . Н о я р е к о м е н д у ю н е п р о х о д и т ь м и м о ф а б р и к и ш о к о л а д н о й с а р а п у л ь с к о й . Э т о в к у с н о и н е в ы з ы в а е т н и к а к о п а с е н и я у с о т р у д н и к о в н а д о с м о т р е в а э р о п о р т у » , — р е к о м е н д о в а л а д е п у т а т .

Также в качестве гастрономических сувениров можно привезти шоколадные перепечи и пельмени, местный мед и расписные пряники.

« И , к о н е ч н о , н е м о г у п р о й т и м и м о т а к о г о с и м в о л а , м о ж н о с к а з а т ь У д м у р т и и . В с е , к т о у ч и л с я в ш к о л е , п о л ь з о в а л и с ь н а г е о м е т р и и и л и ч е р ч е н и и л и н е й к о й , и в с е з н а ю т , ч т о т у т н а п и с а н о « М о ж г а » . А М о ж г а – э т о г о р о д в У д м у р т и и , о н и и с е й ч а с в ы п у с к а ю т э т и л и н е й к и » , — р а с с к а з а л а п а р л а м е н т а р и й .

Таланты Удмуртии: наследие великих мастеров

Удмуртия — настоящая колыбель талантов, где взошли звёзды многих выдающихся личностей. На этой земле родились мастера искусства, телеведущие и спортсмены, чьи имена стали известны далеко за пределами республики. Слава, признание, культурная и экономическая мощь любого края — всё это результат труда и мудрости его народа. Удмуртия не стала исключением. Представители разных национальностей, вероисповеданий и убеждений на протяжении веков строили республику, которую ныне почитают и любят её жители.

В классической дворянской усадьбе Воткинска, расположенного в 60 километрах от Ижевска, появился на свет великий композитор Пётр Ильич Чайковский. Его имя стало мощным туристическим магнитом, привлекающим гостей со всех уголков планеты в Удмуртию.

Сегодня дом-музей, бережно восстановленный по чертежам той самой усадьбы, где родился и провел свои ранние годы великий композитор. Главная жемчужина этого архитектурного ансамбля — старинный прямострунный рояль, клавиш которого когда-то касались маленькие пальцы юного Петра. Этот инструмент — первый из сохранившихся роялей маэстро, бесценная реликвия, хранящая тепло его первых музыкальных шагов.

Маршал Советского Союза Дмитрий Устинов вписал яркую страницу в историю развития промышленности Удмуртии, став одной из ключевых фигур в её индустриальном росте. Но не менее значимым для региона является имя Юрия Маслюкова – выдающегося государственного деятеля, родившегося на удмуртской земле. Его память увековечена в названии одной из улиц Ижевска, а вклад в государственную деятельность страны невозможно переоценить. С 1988 по 1991 год он возглавлял Госплан СССР, ту самую структуру, здание которой на сегодняшний день занимает Государственная Дума Российской Федерации.

« В с е з н а ю т В а с и л и я С у х о м л и н с к о г о , ч е л о в е к а , к о т о р ы й в н е с о г р о м н ы й в к л а д в п е д а г о г и к у , н о , н а в е р н о е , н е в с е з н а ю т , ч т о е г о ж и з н ь с в я з а н а с У д м у р т и е й . В е д ь в п е р и о д В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы , в 1 9 4 1 г о д у , С у х о м л и н с к и й п о л у ч и л р а н е н и е в М о с к в е и п р о х о д и л з д е с ь л е ч е н и е . В п о с л е д с т в и и о н б ы л п о с л е р а н е н и я о т п р а в л е н в У в у , э т о У в и н с к и й р а й о н , д и р е к т о р о м ш к о л ы » , — р а с с к а з а л а М а р и я Д р о б о т .

Всю свою жизнь Сухомлинский посвятил служению детям, раскрывая в каждом маленьком человеке уникальные черты личности. Он оставил яркий след в педагогике и литературе, создав волшебный мир «Сказок о доброте», где каждый рассказ наполняется светом и теплом человеческого сердца.

« Э т о о ч е н ь в а ж н о е п р о и з в е д е н и е . Б л а г о д а р я и н и ц и а т и в е д е п у т а т о в фракции КПРФ при поддержке Госсовета была издана эта книжка в 2023-м году - в год педагога и наставника. Очень важно, чтобы такая книжка была не только в республиканских библиотеках, но и во многих других, потому что те иллюстрации и то, что вы здесь прочитаете, это действительно про добро, а нам сейчас так его не хватает», — отметила парламентарий.