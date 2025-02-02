На основе военного ледокола "Иван Папанин" создадут круизный лайнер

Арктический круизный лайнер и научно-исследовательское судно планируется создать на основе военного ледокола "Иван Папанин". Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал "Звезда" со ссылкой на главного конструктора проекта Бориса Лейкиса.
"Корпус и энергетическая установка уже изготовлены, отработаны и могут быть перенесены как на круизный лайнер, так и на судно снабжения, научно-исследовательское судно. На базе существующего корабля "Иван Папанин" может быть создана целая серия судов различного назначения", - сказал Лейкис в программе "Военная приемка".
Отмечается, что судно сможет ходить и в тропических широтах.
О проекте 23550
"Иван Папанин" - головной корабль проекта 23550, строящийся на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России, "Николай Зубов" - первый серийный.
Проект 23550 - принципиально новый для АО "Адмиралтейские верфи" (предприятие Объединенной судостроительной корпорации) этап в строительстве кораблей ледового класса. Корабли предназначены для охраны арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения. Они также обладают возможностью поражать морские, береговые и воздушные цели.
Основные ТТХ: водоизмещение около 9 тыс. тонн, район плавания - неограниченный, экономическая скорость хода - около 10 узлов, полная скорость хода - около 18 узлов, дальность плавания - около 10 тыс. миль, автономность - около 70 суток. Арктическая категория: Arc7. Корабль вооружен ПЗРК и артустановкой, есть РЛС освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологическая станция. Предусмотрена возможность постоянного базирования корабельного вертолета. Контракт на строительство подписан 25 апреля 2016 года.