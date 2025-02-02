На основе военного ледокола "Иван Папанин" создадут круизный лайнер

Арктический круизный лайнер и научно-исследовательское судно планируется создать на основе военного ледокола "Иван Папанин". Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал "Звезда" со ссылкой на главного конструктора проекта Бориса Лейкиса.

" К о р п у с и э н е р г е т и ч е с к а я у с т а н о в к а у ж е и з г о т о в л е н ы , о т р а б о т а н ы и м о г у т б ы т ь п е р е н е с е н ы к а к н а к р у и з н ы й л а й н е р , т а к и н а с у д н о с н а б ж е н и я , н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о е с у д н о . Н а б а з е с у щ е с т в у ю щ е г о к о р а б л я " И в а н П а п а н и н " м о ж е т б ы т ь с о з д а н а ц е л а я с е р и я с у д о в р а з л и ч н о г о н а з н а ч е н и я " , - с к а з а л Л е й к и с в п р о г р а м м е " В о е н н а я п р и е м к а " .

Отмечается, что судно сможет ходить и в тропических широтах.

О проекте 23550

"Иван Папанин" - головной корабль проекта 23550, строящийся на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России, "Николай Зубов" - первый серийный.

Проект 23550 - принципиально новый для АО "Адмиралтейские верфи" (предприятие Объединенной судостроительной корпорации) этап в строительстве кораблей ледового класса. Корабли предназначены для охраны арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения. Они также обладают возможностью поражать морские, береговые и воздушные цели.

Основные ТТХ: водоизмещение около 9 тыс. тонн, район плавания - неограниченный, экономическая скорость хода - около 10 узлов, полная скорость хода - около 18 узлов, дальность плавания - около 10 тыс. миль, автономность - около 70 суток. Арктическая категория: Arc7. Корабль вооружен ПЗРК и артустановкой, есть РЛС освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологическая станция. Предусмотрена возможность постоянного базирования корабельного вертолета. Контракт на строительство подписан 25 апреля 2016 года.