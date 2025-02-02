Подсчитано, сколько туристов в Сочи воспользовались инфраструктурой у моря

В Сочи полмиллиона туристов воспользовались инфраструктурой у моря
С 1 ноября инфраструктурой сочинских зимних пляжей воспользовались 500 тысяч отдыхающих. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
"За три месяца инфраструктурой у моря уже воспользовались полмиллиона человек", - написал он в Telegram-канале, добавив, что это прекрасная возможность для семейного отдыха на свежем воздухе и оздоровления.
Уточняется, что до 1 мая во всех четырех районах Сочи будут работать все 33 оборудованных зимних пляжа, которые пользуются большой популярностью как у жителей, так и у гостей.
В последние дни днем воздух прогревается до 20 градусов, поэтому неудивительно, что на пляжах можно встретить загорающих в купальниках и плавках.