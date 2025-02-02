Подсчитано, сколько туристов в Сочи воспользовались инфраструктурой у моря

С 1 ноября инфраструктурой сочинских зимних пляжей воспользовались 500 тысяч отдыхающих. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

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" З а т р и м е с я ц а и н ф р а с т р у к т у р о й у м о р я у ж е в о с п о л ь з о в а л и с ь п о л м и л л и о н а ч е л о в е к " , - написал он в Telegram-канале, добавив, что это прекрасная возможность для семейного отдыха на свежем воздухе и оздоровления.

Уточняется, что до 1 мая во всех четырех районах Сочи будут работать все 33 оборудованных зимних пляжа, которые пользуются большой популярностью как у жителей, так и у гостей.

В последние дни днем воздух прогревается до 20 градусов, поэтому неудивительно, что на пляжах можно встретить загорающих в купальниках и плавках.