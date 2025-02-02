Чем может удивить путешественника Зеленоградск

Тысячи гостей со всех регионов России приезжают в Янтарный край. Одним из самых популярных мест остается курортный город Зеленоградск. Туристов он привлекает не столько побережьем Балтийского моря и широким променадом, сколько своими пушистыми обитателями: здесь живут сотни кошек, их изображения красуются на стенах домов, а уютные магазинчики продают сувенирку с усатыми и полосатыми. Чем сегодня готов удивить город, выяснял корреспондент "РГ".

Корортный проспект - главную туристическую улицу Зеленоградска - можно было бы смело переименовать в проспект Кошачий. Пожалуй, такого скопления пушистиков больше нет ни в одном другом российском городе. Коты встречают покупателей у входов в магазины, млеют на подоконниках или "зимуют" в специально построенных для них по проекту "Котофейня" домиках.

- З д е с ь п о т р я с а ю щ а я а т м о с ф е р а в е ч н о г о п р а з д н и к а . М ы в К а л и н и н г р а д с к о й о б л а с т и у ж е д а л е к о н е п е р в ы й р а з , и З е л е н о г р а д с к я в л я е т с я о б я з а т е л ь н ы м п у н к т о м о т п у с к н о й п р о г р а м м ы . Е с т е с т в е н н о , п е р в ы м д е л о м и д е м к о р м и т ь к о т о в . Д о м а у н а с и х д в о е , т а к ч т о п р о й т и м и м о у л и ч н ы х н е в о з м о ж н о . Н а м о й в з г л я д , э т о к л а с с н а я и д е я , о н а п р и в л е к а е т , - п о д е л и л а с ь в п е ч а т л е н и я м и ж и т е л ь н и ц а Н о в о с и б и р с к а Н а т а л ь я И в а н к о в а .

У котов здесь есть своя городская инфраструктура. На Курортном проспекте для них расчертили полосы движения и даже установили специальные светофоры. Последние, конечно, больше декоративный элемент, но свой колорит в общую кошачью картину города они точно вносят.

Один специалист на страну

За бездомными животным присматривает жительница Зеленоградска Светлана Логунова. Для нее в местной администрации даже придумали отдельную должность котошефа. К обязанностям Светлана приступила в 2018 году, увольняться пока не планирует. Подопечные котошефа, как только слышат звук подъезжающего велосипеда, тут же собираются вместе.

С чего все началось?

Бренд усатых и полосатых одним из первых в городе запустил музей "Мурариум", который расположился в исторической водонапорной башне 1905 года постройки. Здесь собрали уникальную коллекцию предметов с изображениями кошек - картины, тарелки, скульптуры, фигурки, игрушки. Даже с мусорной урны на вас будет смотреть кошачья морда. У каждого экспоната своя история, которую с радостью расскажут сотрудники музея.

Идея настолько зашла гостям Зеленоградска, что туристический кошачий бренд начали расширять.

Так, на стенах домов начали появляться тематические муралы, автором которых выступил популярный калининградский граффити-художник Кирилл Гейнц.

Точное количество кошачьих граффити подсчитать невозможно. Только в портфолио Кирилла их больше 13 штук.

- О д и н и з п о с л е д н и х м у р а л о в р а з м е с т и л и н а з д а н и и п о ж а р н о - с п а с а т е л ь н о й ч а с т и N 1 5 . Т а к о г н е б о р ц ы р е ш и л и у в е к о в е ч и т ь п а м я т ь к о т а С е м е н ы ч а , к о т о р ы й ж и л с н и м и о к о л о 1 0 л е т и с т а л з а э т о в р е м я т а л и с м а н о м , - р а с с к а з а л х у д о ж н и к .

Каждый из арт-объектов продвигает общую идею города как негласной кошачьей столицы России, и это работает. Желающих сфотографироваться на их фоне с каждым годом становится все больше.

Обратная сторона медали

Сегодня Зеленоградск столкнулся с серьезной проблемой подкидышей: люди привозят в город бездомных котят и бросают их на произвол судьбы. Ресурсы администрации, котошефа и волонтеров ограничены.

Решение есть. Администрация муниципалитета разрабатывает проект приюта для бездомных животных. Он уже согласован, однако пока нет финансирования. Предположительно, приют сможет принимать и лечить до 60 кошек.

Тем временем

Необычная история приключилась в Зеленоградске с котом Сергеем, который жил в одном из сетевых магазинов. В январе 2024 года покупатель пожаловался на животное в Роспотребнадзор. Сергей, правда, обитал рядом с продуктами, а СанПиН такое соседство запрещает. В итоге кота пришлось "уволить". Его забрала домой директор магазина.

История получила широкий общественный резонанс. Больше шести тысяч жителей Зеленоградска даже написали петицию с просьбой вернуть Сергея на "рабочее место".

В итоге пушистика повысили в должности: он стал лицом маркетинговой кампании торговой сети. Сегодня у Сергея собственный блог и полторы тысячи подписчиков на личный телеграм-канал.

Кстати

В Зеленоградске есть история, которую активно рассказывают туристам. По легенде, еще в прусские времена кошки спасли тогдашний Кранц от нашествия крыс. Это помогло сберечь жизни горожан и защитить продовольствие. После такого подвига усатым и полосатым якобы предоставили статус особых обитателей города. Документальных подтверждений по понятным причинам нет.