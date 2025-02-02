Чем может удивить путешественника Зеленоградск

Чем может удивить путешественника кошачья столица России - Зеленоградск
Тысячи гостей со всех регионов России приезжают в Янтарный край. Одним из самых популярных мест остается курортный город Зеленоградск. Туристов он привлекает не столько побережьем Балтийского моря и широким променадом, сколько своими пушистыми обитателями: здесь живут сотни кошек, их изображения красуются на стенах домов, а уютные магазинчики продают сувенирку с усатыми и полосатыми. Чем сегодня готов удивить город, выяснял корреспондент "РГ".
Корортный проспект - главную туристическую улицу Зеленоградска - можно было бы смело переименовать в проспект Кошачий. Пожалуй, такого скопления пушистиков больше нет ни в одном другом российском городе. Коты встречают покупателей у входов в магазины, млеют на подоконниках или "зимуют" в специально построенных для них по проекту "Котофейня" домиках.
- Здесь потрясающая атмосфера вечного праздника. Мы в Калининградской области уже далеко не первый раз, и Зеленоградск является обязательным пунктом отпускной программы. Естественно, первым делом идем кормить котов. Дома у нас их двое, так что пройти мимо уличных невозможно. На мой взгляд, это классная идея, она привлекает, - поделилась впечатлениями жительница Новосибирска Наталья Иванкова.
У котов здесь есть своя городская инфраструктура. На Курортном проспекте для них расчертили полосы движения и даже установили специальные светофоры. Последние, конечно, больше декоративный элемент, но свой колорит в общую кошачью картину города они точно вносят.
Один специалист на страну
За бездомными животным присматривает жительница Зеленоградска Светлана Логунова. Для нее в местной администрации даже придумали отдельную должность котошефа. К обязанностям Светлана приступила в 2018 году, увольняться пока не планирует. Подопечные котошефа, как только слышат звук подъезжающего велосипеда, тут же собираются вместе.
С чего все началось?
Бренд усатых и полосатых одним из первых в городе запустил музей "Мурариум", который расположился в исторической водонапорной башне 1905 года постройки. Здесь собрали уникальную коллекцию предметов с изображениями кошек - картины, тарелки, скульптуры, фигурки, игрушки. Даже с мусорной урны на вас будет смотреть кошачья морда. У каждого экспоната своя история, которую с радостью расскажут сотрудники музея.
Идея настолько зашла гостям Зеленоградска, что туристический кошачий бренд начали расширять.
Так, на стенах домов начали появляться тематические муралы, автором которых выступил популярный калининградский граффити-художник Кирилл Гейнц.
Точное количество кошачьих граффити подсчитать невозможно. Только в портфолио Кирилла их больше 13 штук.
- Один из последних муралов разместили на здании пожарно-спасательной части N 15. Так огнеборцы решили увековечить память кота Семеныча, который жил с ними около 10 лет и стал за это время талисманом, - рассказал художник.
Каждый из арт-объектов продвигает общую идею города как негласной кошачьей столицы России, и это работает. Желающих сфотографироваться на их фоне с каждым годом становится все больше.
Обратная сторона медали
Сегодня Зеленоградск столкнулся с серьезной проблемой подкидышей: люди привозят в город бездомных котят и бросают их на произвол судьбы. Ресурсы администрации, котошефа и волонтеров ограничены.
Решение есть. Администрация муниципалитета разрабатывает проект приюта для бездомных животных. Он уже согласован, однако пока нет финансирования. Предположительно, приют сможет принимать и лечить до 60 кошек.
Тем временем
Необычная история приключилась в Зеленоградске с котом Сергеем, который жил в одном из сетевых магазинов. В январе 2024 года покупатель пожаловался на животное в Роспотребнадзор. Сергей, правда, обитал рядом с продуктами, а СанПиН такое соседство запрещает. В итоге кота пришлось "уволить". Его забрала домой директор магазина.
История получила широкий общественный резонанс. Больше шести тысяч жителей Зеленоградска даже написали петицию с просьбой вернуть Сергея на "рабочее место".
В итоге пушистика повысили в должности: он стал лицом маркетинговой кампании торговой сети. Сегодня у Сергея собственный блог и полторы тысячи подписчиков на личный телеграм-канал.
Кстати
В Зеленоградске есть история, которую активно рассказывают туристам. По легенде, еще в прусские времена кошки спасли тогдашний Кранц от нашествия крыс. Это помогло сберечь жизни горожан и защитить продовольствие. После такого подвига усатым и полосатым якобы предоставили статус особых обитателей города. Документальных подтверждений по понятным причинам нет.