Как туристам провести выходные в Каменск-Уральском

Зимний тур выходного дня из Екатеринбурга в Каменск-Уральский и окрестности — это настоящее приключение. За один день туристы из Екатеринбурга прогулялись по дну древнего Уральского океана в Исетском каньоне и посетили хаски-центр, где покатались на собачьих упряжках

Как рассказала ИА «Уральский меридиан» гид клуба «Душа Урала» Вера, одно из самых красивых мест на реке Исеть — это так называемый Исетский каньон. Находится он прямо на территории города Каменска -Уральского. Живописные скалы каньона привлекают туристов в любое время года, например летом можно полюбоваться на них с воды, проходя по реке на туристическом кораблике. Но только зимой можно фактически прогуляться по дну древнего Уральского океана, которому более 300 млн лет.

Прогуливаясь по льду Исети, участники экскурсии полюбовались красивыми скалами, а на одной из них разглядели окаменевший коралловый риф и отпечатки древнего организма мшанки.

« О к о л о 5 0 0 м и л л и о н о в л е т н а з а д н а м е с т е с о в р е м е н н о г о У р а л а п л е с к а л с я д р е в н и й о к е а н , к о т о р ы й п р о с у щ е с т в о в а л б о л е е 2 0 0 м и л л и о н о в л е т , — р а с с к а з а л а г и д . — о к е а н н а с е л я л и т р и л о б и т ы , б р а х и о п о д ы , р ы б ы , м о л л ю с к и , м ш а н к и , к о р а л л ы и д р у г и е п о д в о д н ы е с у щ е с т в а и р а с т е н и я . С к а л ы И с е т и о б р а з о в а н ы и з о с а д о ч н о й п о р о д ы и з в е с т н я к а , к о т о р ы й п р е д с т а в л я е т с о б о й о с т а т к и м о р с к и х с у щ е с т в . Ч а с т и ц ы м о р с к и х к о р а л л о в , г у б о к , р а к о в и н з а с о т н и м и л л и о н о в л е т и з м е л ь ч а л и с ь и о с е д а л и н а д н е м о р я . О к а м е н е в , о н и с л о ж и л и с ь в с к а л ы и с т е н ы п е щ е р . Н а н е к о т о р ы х и з э т и х с к а л с о х р а н и л и с ь о т п е ч а т к и д р е в н и х с у щ е с т в . Н а п р и м е р , о к а м е н е в ш и й к о р а л л о в ы й р и ф и о т п е ч а т о к м ш а н к и о т ч ё т л и в о в и д н о н а с к а л е К а м е н н ы е в о р о т а » .

Отпечатки брахиопод и коралловые окаменелости можно найти и на других скалах Исетского каньона, которых здесь множество. Каменные ворота — самая известная и красивая из этих скал, а также в каньоне есть скалы Три пещеры, Филин, Пельмень-камень, Богатырек. Дыроватый камень, Динозавр и другие. Есть даже скалы, которые местные экскурсоводы называют «Целующиеся хомячки».

« Я в в о с т о р г е о т э т о г о м е с т а ! — п о д е л и л а с ь в п е ч а т л е н и я м и о т п у т е ш е с т в и я в И с е т с к и й к а н ь о н т у р и с т к а О к с а н а . — Н и к а к н е о ж и д а л а , ч т о в п р о в и н ц и а л ь н о м г о р о д к е К а м е н с к е - У р а л ь с к о м м о ж е т б ы т ь т а к а я к р а с о т а , н и ч у т ь н е х у ж е ч е м в п р и р о д н ы х и л и н а ц и о н а л ь н ы х п а р к а х У р а л а » .

Скалами Каменные ворота, Филин, Три пещеры и Пельмень-камень можно полюбоваться, если спуститься к реке Исеть от санатория «Три пещеры». А если есть время, можно пройтись по реке дальше, разглядывая по пути другие древние скалы.

Прогулку по живописному Исетскому каньону уральские туристы совместили с посещением Хаски-центра «Каменные ворота», расположенного неподалёку. Здесь любой желающий может за небольшую плату покататься на собачьих упряжках и пообщаться с животными на небольшой ферме хаски-центра. На катание и экскурсию по ферме лучше записываться заранее.

Также недалеко от Исетского каньона находится эко-ферма «Славянское гнездо», где можно увидеть множество животных и даже покормить с рук енотов. Об этой ферме ИА «Уральский меридиан» рассказывало ранее. Мы также писали, что ещё интересного можно увидеть и посетить в Каменске-Уральском. Все новости и статьи о туризме мы публикуем в отдельной рубрике.