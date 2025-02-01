Дайверы проверили, остался ли мазут на дне Черного моря

Дайверы обследовали дно Черного моря в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег в Анапе и не обнаружили там залегания больших фракций мазута, дно чистое. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

" Д а й в е р ы и и н с т р у к т о р ы ц е н т р а " А к в а - г л о б у с " о б с л е д о в а л и д н о Ч е р н о г о м о р я в р а й о н е м ы с а К о р д о н н ы й д о м ы с а С р е д н и й А н а п с к и й , о х в а т и в а к в а т о р и ю о т г л у б и н ы 0 , 5 м д о 8 м в р а й о н е М а л о й б у х т ы и п л я ж а В ы с о к и й б е р е г . Н а д а н н ы й м о м е н т д н о ч и с т о е , м а з у т а н а к а м н я х и в о д о р о с л я х н е о б н а р у ж и л и " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В обследованной зоне не обнаружили и следов загрязнения на песчаных отмелях и полянах, а в ходе водолазных работ дайверы встретили медуз, крабов, рапанов и мальков кефали. Были выявлены отдельные предметы, испачканные мазутом, - пластиковые бутылки и прочий мусор.