Дайверы проверили, остался ли мазут на дне Черного моря

Дно Черного моря в районе Малой Бухты и пляжа Высокий берег в Анапе чистое
Дайверы обследовали дно Черного моря в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег в Анапе и не обнаружили там залегания больших фракций мазута, дно чистое. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
"Дайверы и инструкторы центра "Аква-глобус" обследовали дно Черного моря в районе мыса Кордонный до мыса Средний Анапский, охватив акваторию от глубины 0,5 м до 8 м в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег. На данный момент дно чистое, мазута на камнях и водорослях не обнаружили", - говорится в сообщении.
В обследованной зоне не обнаружили и следов загрязнения на песчаных отмелях и полянах, а в ходе водолазных работ дайверы встретили медуз, крабов, рапанов и мальков кефали. Были выявлены отдельные предметы, испачканные мазутом, - пластиковые бутылки и прочий мусор.
"Больших фрагментов нефтепродуктов в акватории на всем участке, который обследовали, не нашли", - добавили в оперштабе.