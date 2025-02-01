На Кубани защищающий пляжи Кубани от мазута ров с валом продлили до 21 км

На Кубани длину защитного рва с валом, который должен защитить местные пляжи от штормов и выбросов мазута, увеличили до 21,2 км . Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края. По его данным, работы по строительству защитных сооружений из рва, вала и полипропиленовой сети на участке от Центрального пляжа Анапы до села Витязево почти закончены. "Меры направлены на защиту пляжей от февральских штормов. Ров и вал призваны останавливать нагонные волны, а полипропиленовые сети будут впитывать фрагменты мазута", - отметили в оперштабе. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.