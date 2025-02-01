Какие фестивали пройдут в феврале в Москве

В последний месяц зимы гостей фестивалей «Усадьбы Москвы» и «Московское чаепитие» ждет множество ярких событий, которые подарят незабываемые впечатления. Посетителям расскажут о чайных традициях и об особенностях дворянского быта. Об этом рассказали в Департаменте культуры города Москвы.

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Их ждут выступления классических музыкантов и профессиональных фигуристов. А еще участники увидят спектакли, смогут погрузиться в волшебную атмосферу сказок и совершить путешествие во времени. Посетить мероприятия можно всей семьей. Скучно не будет ни детям, ни взрослым.

В Саду имени Н. Э. Баумана и парке «Останкино» каждый день до 28 февраля будет проходить бал-спектакль «Театр в шкатулке». Перед зрителями развернется настоящая зимняя сказка под открытым небом.

Юным гостям и их родителям предложат отправиться в небольшое путешествие, в котором им предстоит раскрыть тайну старинных карт, разгадать загадку волшебного ореха и ощутить магию серебряной пыли. Особое настроение создадут световые инсталляции, которыми будет украшена сцена. Вход свободный, передают на официальном сайте мэра столицы.

Благотворительный день пройдет 8 февраля на катке ВДНХ. Мероприятие организуют в 11-й раз. Посетители главной выставки страны смогут не только покататься на коньках, но и сделать доброе дело.