В Госдуме предложили новую идею для облегчения путешествий большой семьей

Многодетные родители смогут забронировать такси при покупке авиа- и ж/д билетов

Многодетные семьи должны иметь возможность заказывать семейные автомобили такси из аэропортов и вокзалов по специальному тарифу. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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«Мы предлагаем губернаторам, это совершенно точно в их власти, на уровне региональных аэропортов, вокзалов, вот именно там запустить такие большие семейные автомобили, сделать тариф "многодетный"», подчеркнула депутат.

Буцкая считает, что такое такси многодетные семьи могут бронировать при покупке билетов на самолет или поезд. Родителям с детьми будет намного легче, если они большой семьей уедут на одном автомобиле по возвращении с отдыха. А тариф «многодетный» нужен в 100% случаев, убеждена Буцкая. Она напомнила, что такие меры вписываются в реализацию поручений президента.

Напомним, глава России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета в декабре 2024 года поручил кабмину совместно с заинтересованными органами проработать вопрос установления льготной стоимости перевозок в такси для многодетных семей.

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