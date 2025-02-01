В Госдуме предложили новую идею для облегчения путешествий большой семьей

Многодетные семьи должны иметь возможность заказывать семейные автомобили такси из аэропортов и вокзалов по специальному тарифу. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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« М ы п р е д л а г а е м г у б е р н а т о р а м , э т о с о в е р ш е н н о т о ч н о в и х в л а с т и , н а у р о в н е р е г и о н а л ь н ы х а э р о п о р т о в , в о к з а л о в , в о т и м е н н о т а м з а п у с т и т ь т а к и е б о л ь ш и е с е м е й н ы е а в т о м о б и л и , с д е л а т ь т а р и ф " м н о г о д е т н ы й " » , – п о д ч е р к н у л а д е п у т а т .

Буцкая считает, что такое такси многодетные семьи могут бронировать при покупке билетов на самолет или поезд. Родителям с детьми будет намного легче, если они большой семьей уедут на одном автомобиле по возвращении с отдыха. А тариф «многодетный» нужен в 100% случаев, убеждена Буцкая. Она напомнила, что такие меры вписываются в реализацию поручений президента.

Напомним, глава России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета в декабре 2024 года поручил кабмину совместно с заинтересованными органами проработать вопрос установления льготной стоимости перевозок в такси для многодетных семей.