Чернышенко сообщил о подготовке Краснодарского края к курортному сезону

Чернышенко: для проведения курортного сезона на Кубани приложат все усилия
Все необходимые усилия по ликвидации последствий ЧП с танкерами у Керченского пролива будут приложены для проведения летнего курортного сезона в Краснодарском крае, перед его началом будет проведена проверка готовности к возможности его проведения. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Мы все поборемся за то, чтобы в нашем любимом Краснодарском крае сезон состоялся. Мы обязательно сюда приедем для того, чтобы разобраться, как Краснодарский край готов к сезону, к детскому отдыху летнему. Уверен, что мы за него всем миром поборемся и сделаем все, чтобы он состоялся», — сказал он.
Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. Курорты региона приняли по итогам 2024 года 20,1 млн отдыхающих, что на 8% больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем для края. На Кубани сосредоточены крупные детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают школьники со всей страны. В частности, большое количество детских лагерей сосредоточено в Анапе. В 2024 году на летнюю детскую оздоровительную кампанию в регионе направили 3,2 млрд рублей.