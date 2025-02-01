Чернышенко сообщил о подготовке Краснодарского края к курортному сезону

Все необходимые усилия по ликвидации последствий ЧП с танкерами у Керченского пролива будут приложены для проведения летнего курортного сезона в Краснодарском крае, перед его началом будет проведена проверка готовности к возможности его проведения. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

© РИА Новости

« М ы в с е п о б о р е м с я з а т о , ч т о б ы в н а ш е м л ю б и м о м К р а с н о д а р с к о м к р а е с е з о н с о с т о я л с я . М ы о б я з а т е л ь н о с ю д а п р и е д е м д л я т о г о , ч т о б ы р а з о б р а т ь с я , к а к К р а с н о д а р с к и й к р а й г о т о в к с е з о н у , к д е т с к о м у о т д ы х у л е т н е м у . У в е р е н , ч т о м ы з а н е г о в с е м м и р о м п о б о р е м с я и с д е л а е м в с е , ч т о б ы о н с о с т о я л с я » , — с к а з а л о н .

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. Курорты региона приняли по итогам 2024 года 20,1 млн отдыхающих, что на 8% больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем для края. На Кубани сосредоточены крупные детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают школьники со всей страны. В частности, большое количество детских лагерей сосредоточено в Анапе. В 2024 году на летнюю детскую оздоровительную кампанию в регионе направили 3,2 млрд рублей.