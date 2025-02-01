Российский туроператор оценил перспективы Сочи стать вторым Дубаем

Вице-президент Ассоциации туроператоров Юрий Барзыкин поделился своим мнением о том, может ли Сочи стать вторым Дубаем. Он отметил, что в последние годы город активно развивается, стремясь стать одним из самых привлекательных мест в мире.

Российский туроператор оценил перспективы Сочи стать вторым Дубаем
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Недавно в Сети появились обсуждения проекта насыпных островов в районе цирка и центральной набережной. Однако несмотря на множество проектов реконструкции, кроме олимпийских объектов, финансируемых из федерального бюджета, значительных изменений пока не произошло, пишет издание «ОСН».

Юрий Барзыкин напомнил, что история с насыпными островами началась ещё в 1990-х годах.

Я был там председателем городского собрания, а затем вице-губернатором Краснодарского края. И всё это время мне рассказывали про насыпные острова. Но пока, помимо этого есть ещё наиболее важный проект реконструкции набережной, но помимо тех олимпийских объектов ничего особо не изменилось, указал он.

Барзыкин также подчеркнул, что, несмотря на привлекательность таких проектов, существуют и отрицательные аспекты, включая экологические и рекреационные вопросы.

Помимо позитивных вопросов, связанных с островами, есть и отрицательные. В том числе и в Дубае. Их важно досконально изучить. Важна финансовая составляющая, потому что сейчас набережная по цене даже не золотая, она платиновая, уточнил собеседник издания.

Вице-президент Ассоциации туроператоров пояснил, что на сегодняшний день возведение любых искусственных сооружений будет дешевле, чем просто купить там землю.

Места там нет, всё уже застроено. Поэтому с экономической точки зрения это вполне обоснованно и окупаемо. А что касается экологических рекреационных вопросов, антропогенной нагрузки и других вопросов, то вот пример: порт построили в Имеретинке и закрыли выброс гальки, которая шла на пляжи. Это очень нарушило состояние пляжей, добавил он.

Эксперт подчеркнул необходимость тщательного и всестороннего изучения таких проектов, учитывая как положительные, так и отрицательные аспекты. Таким образом, несмотря на амбициозные планы, реализация проектов насыпных островов в Сочи требует тщательного анализа и учета всех факторов, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Ранее сообщалось, что жители Аксарки проголосовали за объединение Приуральского района и Лабытнанги.

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Юрий Барзыкин
Ассоциация туроператоров России