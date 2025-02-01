Российский туроператор оценил перспективы Сочи стать вторым Дубаем

Вице-президент Ассоциации туроператоров Юрий Барзыкин поделился своим мнением о том, может ли Сочи стать вторым Дубаем. Он отметил, что в последние годы город активно развивается, стремясь стать одним из самых привлекательных мест в мире.

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Недавно в Сети появились обсуждения проекта насыпных островов в районе цирка и центральной набережной. Однако несмотря на множество проектов реконструкции, кроме олимпийских объектов, финансируемых из федерального бюджета, значительных изменений пока не произошло, пишет издание «ОСН».

Юрий Барзыкин напомнил, что история с насыпными островами началась ещё в 1990-х годах.

Я б ы л т а м п р е д с е д а т е л е м г о р о д с к о г о с о б р а н и я , а з а т е м в и ц е - г у б е р н а т о р о м К р а с н о д а р с к о г о к р а я . И в с ё э т о в р е м я м н е р а с с к а з ы в а л и п р о н а с ы п н ы е о с т р о в а . Н о п о к а , п о м и м о э т о г о е с т ь е щ ё н а и б о л е е в а ж н ы й п р о е к т р е к о н с т р у к ц и и н а б е р е ж н о й , н о п о м и м о т е х о л и м п и й с к и х о б ъ е к т о в н и ч е г о о с о б о н е и з м е н и л о с ь , — у к а з а л о н .

Барзыкин также подчеркнул, что, несмотря на привлекательность таких проектов, существуют и отрицательные аспекты, включая экологические и рекреационные вопросы.

П о м и м о п о з и т и в н ы х в о п р о с о в , с в я з а н н ы х с о с т р о в а м и , е с т ь и о т р и ц а т е л ь н ы е . В т о м ч и с л е и в Д у б а е . И х в а ж н о д о с к о н а л ь н о и з у ч и т ь . В а ж н а ф и н а н с о в а я с о с т а в л я ю щ а я , п о т о м у ч т о с е й ч а с н а б е р е ж н а я п о ц е н е д а ж е н е з о л о т а я , о н а п л а т и н о в а я , — у т о ч н и л с о б е с е д н и к и з д а н и я .

Вице-президент Ассоциации туроператоров пояснил, что на сегодняшний день возведение любых искусственных сооружений будет дешевле, чем просто купить там землю.

М е с т а т а м н е т , в с ё у ж е з а с т р о е н о . П о э т о м у с э к о н о м и ч е с к о й т о ч к и з р е н и я э т о в п о л н е о б о с н о в а н н о и о к у п а е м о . А ч т о к а с а е т с я э к о л о г и ч е с к и х р е к р е а ц и о н н ы х в о п р о с о в , а н т р о п о г е н н о й н а г р у з к и и д р у г и х в о п р о с о в , т о в о т п р и м е р : п о р т п о с т р о и л и в И м е р е т и н к е и з а к р ы л и в ы б р о с г а л ь к и , к о т о р а я ш л а н а п л я ж и . Э т о о ч е н ь н а р у ш и л о с о с т о я н и е п л я ж е й , — д о б а в и л о н .

Эксперт подчеркнул необходимость тщательного и всестороннего изучения таких проектов, учитывая как положительные, так и отрицательные аспекты. Таким образом, несмотря на амбициозные планы, реализация проектов насыпных островов в Сочи требует тщательного анализа и учета всех факторов, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Ранее сообщалось, что жители Аксарки проголосовали за объединение Приуральского района и Лабытнанги.