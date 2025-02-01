Российский туроператор оценил перспективы Сочи стать вторым Дубаем
Вице-президент Ассоциации туроператоров Юрий Барзыкин поделился своим мнением о том, может ли Сочи стать вторым Дубаем. Он отметил, что в последние годы город активно развивается, стремясь стать одним из самых привлекательных мест в мире.
Недавно в Сети появились обсуждения проекта насыпных островов в районе цирка и центральной набережной. Однако несмотря на множество проектов реконструкции, кроме олимпийских объектов, финансируемых из федерального бюджета, значительных изменений пока не произошло, пишет издание «ОСН».
Юрий Барзыкин напомнил, что история с насыпными островами началась ещё в 1990-х годах.
Я был там председателем городского собрания, а затем вице-губернатором Краснодарского края. И всё это время мне рассказывали про насыпные острова. Но пока, помимо этого есть ещё наиболее важный проект реконструкции набережной, но помимо тех олимпийских объектов ничего особо не изменилось, — указал он.
Барзыкин также подчеркнул, что, несмотря на привлекательность таких проектов, существуют и отрицательные аспекты, включая экологические и рекреационные вопросы.
Помимо позитивных вопросов, связанных с островами, есть и отрицательные. В том числе и в Дубае. Их важно досконально изучить. Важна финансовая составляющая, потому что сейчас набережная по цене даже не золотая, она платиновая, — уточнил собеседник издания.
Вице-президент Ассоциации туроператоров пояснил, что на сегодняшний день возведение любых искусственных сооружений будет дешевле, чем просто купить там землю.
Места там нет, всё уже застроено. Поэтому с экономической точки зрения это вполне обоснованно и окупаемо. А что касается экологических рекреационных вопросов, антропогенной нагрузки и других вопросов, то вот пример: порт построили в Имеретинке и закрыли выброс гальки, которая шла на пляжи. Это очень нарушило состояние пляжей, — добавил он.
Эксперт подчеркнул необходимость тщательного и всестороннего изучения таких проектов, учитывая как положительные, так и отрицательные аспекты. Таким образом, несмотря на амбициозные планы, реализация проектов насыпных островов в Сочи требует тщательного анализа и учета всех факторов, чтобы избежать возможных негативных последствий.
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