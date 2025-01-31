Почему туристы все чаще предпочитают снимать квартиры посуточно

Туристы стали чаще снимать квартиры посуточно, популярность размещения в отелях падает. В 2025 году эта тенденция, которая заметна уже несколько лет, окончательно закрепилась, считают опрошенные ТурДомом эксперты.

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« Т е н д е н ц и я с т а р т о в а л а г д е - т о з а г о д д о п а н д е м и и , и с е й ч а с о н а , м о ж н о с к а з а т ь , у к о р е н и л а с ь . А п а р т а м е н т ы в ы г о д н е е п о ц е н е , е с л и п р и е з ж а е т с е м ь я . Т а м н е в с е г д а т у р и с т о в , ч т о н а з ы в а е т с я , с ч и т а ю т п о г о л о в а м , в о т л и ч и е о т о т е л е й , г д е п л а т и т ь н у ж н о з а к а ж д о г о п о с т о я л ь ц а . К р о м е т о г о , в а п а р т а м е н т а х е с т ь к у х н я , э т о т о ж е о ч е н ь в а ж н ы й м о м е н т д л я с е м е й н о г о о т д ы х а » , – г о в о р и т о т е л ь е р , с о о с н о в а т е л ь « М е ж д у н а р о д н о й п р о ф е с с и о н а л ь н о й а к а д е м и и т у р и з м а » m p a t . o n l i n e А л е н а Е н о в а .

С одной стороны, в посуточной сдаче квартир нет ничего плохого – собственник вправе распоряжаться своим имуществом, в том числе и таким образом. Другая проблема в том, что квартиросдатчики пользуются тем, что сфера аренды жилья пока еще слабо регулируется по сравнению с гостиничной. Далеко не все собственники утруждают себя оплатой налогов и сборов, что в сочетании с минимальными затратами на персонал и обычными тарифами на коммунальные услуги создает несправедливое преимущество в цене по сравнению с гостиницами. Их издержки по тем же коммунальным платежам гораздо больше и налоговая нагрузка на отели тоже выше.

« С е р ы й р ы н о к к в а р т и р и а п а р т а м е н т о в , к с о ж а л е н и ю , а к т и в н о р а с т е т » , – о т м е ч а е т т р е н д и п р е з и д е н т А с с о ц и а ц и и о т е л е й г о р о д а К а з а н и и Р е с п у б л и к и Т а т а р с т а н И н г а Г а д з а о в а .

По ее словам, первопричина проблемы Казани – «нехватка номерного фонда отелей в высокий сезон».

Наступление серого рынка касается всех коллективных средств размещения. Больше всего от несправедливой конкуренции страдают экономичные отели.

« А п а р т а м е н т ы б о л ь ш е у г р о ж а ю т о б ъ е к т а м д о т р е х з в е з д . У о т е л е й 4 и 5 з в е з д в с е х о р о ш о , д а ж е с т а л о л у ч ш е с н а с т у п л е н и е м о п р е д е л е н н ы х п о л и т и ч е с к и х м о м е н т о в . П л а т е ж е с п о с о б н ы е г о с т и п р и в ы к л и к х о р о ш е м у с е р в и с у , п р и э т о м д л я м н о г и х ч и н о в н и к о в в ы е з д з а п р е д е л ы с т р а н ы о г р а н и ч е н , с о о т в е т с т в е н н о , о н и п у т е ш е с т в у ю т п о Р о с с и и и о с т а в л я ю т д е н ь г и в п я т и з в е з д о ч н ы х о т е л я х » , – о т м е ч а е т А л е н а Е н о в а .

Тенденция вытеснения отелей апартаментами будет продолжаться. Достаточно сказать, что только в Санкт-Петербурге в прошлом году было введено почти два десятка апарт-отелей и всего одна гостиница.

Посуточный съем квартиры позволяет туристам сэкономить, но есть и минусы.

« Н е с т о и т з а б ы в а т ь о б о т с у т с т в и и б е з о п а с н о с т и и к о н т р о л я в д а н н о й к а т е г о р и и р а з м е щ е н и я » , – н а п о м и н а е т И н г а Г а д з а о в а .

Еще в 2019 году TourDom.ru писал, что с подачи бизнеса разработан закон о туристическом жилье. Он предполагал учет всех форм краткосрочной аренды (квартир, домов и т. д.), запрет на рекламу без указания индивидуального номера, а также введение налога в 4% на этот вид деятельности. Насколько известно редакции, в итоге законопроект так и не был принят. Вместо комплексного решения законотворцы сосредоточились на регулировании только лишь услуг «гостевых домов».

Ранее мы написали о том, что в Санкт-Петербурге размещение в отелях дорожает быстрее, чем в квартирах.