Почему туристы все чаще предпочитают снимать квартиры посуточно

Туристы все чаще предпочитают снимать квартиры посуточно вместо бронирования отелей
Туристы стали чаще снимать квартиры посуточно, популярность размещения в отелях падает. В 2025 году эта тенденция, которая заметна уже несколько лет, окончательно закрепилась, считают опрошенные ТурДомом эксперты.
«Тенденция стартовала где-то за год до пандемии, и сейчас она, можно сказать, укоренилась. Апартаменты выгоднее по цене, если приезжает семья. Там не всегда туристов, что называется, считают по головам, в отличие от отелей, где платить нужно за каждого постояльца. Кроме того, в апартаментах есть кухня, это тоже очень важный момент для семейного отдыха», – говорит отельер, сооснователь «Международной профессиональной академии туризма» mpat.online Алена Енова.
С одной стороны, в посуточной сдаче квартир нет ничего плохого – собственник вправе распоряжаться своим имуществом, в том числе и таким образом. Другая проблема в том, что квартиросдатчики пользуются тем, что сфера аренды жилья пока еще слабо регулируется по сравнению с гостиничной. Далеко не все собственники утруждают себя оплатой налогов и сборов, что в сочетании с минимальными затратами на персонал и обычными тарифами на коммунальные услуги создает несправедливое преимущество в цене по сравнению с гостиницами. Их издержки по тем же коммунальным платежам гораздо больше и налоговая нагрузка на отели тоже выше.
«Серый рынок квартир и апартаментов, к сожалению, активно растет», – отмечает тренд и президент Ассоциации отелей города Казани и Республики Татарстан Инга Гадзаова.
По ее словам, первопричина проблемы Казани – «нехватка номерного фонда отелей в высокий сезон».
Наступление серого рынка касается всех коллективных средств размещения. Больше всего от несправедливой конкуренции страдают экономичные отели.
«Апартаменты больше угрожают объектам до трех звезд. У отелей 4 и 5 звезд все хорошо, даже стало лучше с наступлением определенных политических моментов. Платежеспособные гости привыкли к хорошему сервису, при этом для многих чиновников выезд за пределы страны ограничен, соответственно, они путешествуют по России и оставляют деньги в пятизвездочных отелях», – отмечает Алена Енова.
Тенденция вытеснения отелей апартаментами будет продолжаться. Достаточно сказать, что только в Санкт-Петербурге в прошлом году было введено почти два десятка апарт-отелей и всего одна гостиница.
Посуточный съем квартиры позволяет туристам сэкономить, но есть и минусы.
«Не стоит забывать об отсутствии безопасности и контроля в данной категории размещения», – напоминает Инга Гадзаова.
Еще в 2019 году TourDom.ru писал, что с подачи бизнеса разработан закон о туристическом жилье. Он предполагал учет всех форм краткосрочной аренды (квартир, домов и т. д.), запрет на рекламу без указания индивидуального номера, а также введение налога в 4% на этот вид деятельности. Насколько известно редакции, в итоге законопроект так и не был принят. Вместо комплексного решения законотворцы сосредоточились на регулировании только лишь услуг «гостевых домов».
Ранее мы написали о том, что в Санкт-Петербурге размещение в отелях дорожает быстрее, чем в квартирах.