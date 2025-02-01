На Северном Кавказе разработают туристические маршруты для людей с ОВЗ
В Северо-Кавказском федеральном университете стартовал образовательный интенсив для гидов «Россия Proкомфорт». По его итогу на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии разработают туристические маршруты для людей с ограничениями по здоровью.
Новый проект в сфере туризма и гостеприимства появился в результате исследования, выявившего большую нехватку адаптированных для определенных категорий отдыхающих экскурсий и гидов, которые могут работать, в частности, с людьми с нарушением слуха.
«Мы поняли, что для того, чтобы сделать туризм доступным для всех, необходимо обучать гидов и специалистов, которые смогут разрабатывать и проводить адаптированные экскурсии. И для этого необходимо обучение, чтобы они могли адаптировать свои экскурсии и программы под потребности разных категорий туристов. И вот у нас прошло первое занятие, на котором нам удалось объединить студентов и экскурсоводов, которые проявили желание учиться новому», — рассказала активистка центра развития туризма СКФУ Вероника Асриян.
Итогом курса станет разработка новых маршрутов-экскурсий по Ставропольскому краю, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии для целевой аудитории.