На Северном Кавказе разработают туристические маршруты для людей с ОВЗ

В Северо-Кавказском федеральном университете стартовал образовательный интенсив для гидов «Россия Proкомфорт». По его итогу на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии разработают туристические маршруты для людей с ограничениями по здоровью.

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Новый проект в сфере туризма и гостеприимства появился в результате исследования, выявившего большую нехватку адаптированных для определенных категорий отдыхающих экскурсий и гидов, которые могут работать, в частности, с людьми с нарушением слуха.

« М ы п о н я л и , ч т о д л я т о г о , ч т о б ы с д е л а т ь т у р и з м д о с т у п н ы м д л я в с е х , н е о б х о д и м о о б у ч а т ь г и д о в и с п е ц и а л и с т о в , к о т о р ы е с м о г у т р а з р а б а т ы в а т ь и п р о в о д и т ь а д а п т и р о в а н н ы е э к с к у р с и и . И д л я э т о г о н е о б х о д и м о о б у ч е н и е , ч т о б ы о н и м о г л и а д а п т и р о в а т ь с в о и э к с к у р с и и и п р о г р а м м ы п о д п о т р е б н о с т и р а з н ы х к а т е г о р и й т у р и с т о в . И в о т у н а с п р о ш л о п е р в о е з а н я т и е , н а к о т о р о м н а м у д а л о с ь о б ъ е д и н и т ь с т у д е н т о в и э к с к у р с о в о д о в , к о т о р ы е п р о я в и л и ж е л а н и е у ч и т ь с я н о в о м у » , — р а с с к а з а л а а к т и в и с т к а ц е н т р а р а з в и т и я т у р и з м а С К Ф У В е р о н и к а А с р и я н .

Итогом курса станет разработка новых маршрутов-экскурсий по Ставропольскому краю, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии для целевой аудитории.