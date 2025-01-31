Эксперты рассказали, как экономно развлечься в Калининградской области

В Калининградской области нашли самые дешевые развлечения для путешественников. Популярными и доступными услугами для туристов этой зимой стали экскурсии.

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« Т а к , г р у п п о в ы е э к с к у р с и и в я н т а р н о м к р а е о б х о д и л и с ь в с е г о в 1 5 0 0 р у б л е й » , – п и ш у т С М И с о с с ы л к о й н а а н а л и т и к о в « А в и т о » .

Кроме того, недорого можно было покататься на лошадях. За конную прогулку нужно было заплатить 500 рублей. Издание «Русский Запад» пишет, что это рекорд среди всех регионов России. А вот сэкономить на аренде квартиры туристам не удалось. Речь шла о сумме 3,3 тыс. рублей в сутки, как и в среднем по стране.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что названа стоимость ночи в калининградских отелях.