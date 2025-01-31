Эксперты рассказали, как экономно развлечься в Калининградской области

Названы самые дешевые развлечения для туристов в Калининградской области
В Калининградской области нашли самые дешевые развлечения для путешественников. Популярными и доступными услугами для туристов этой зимой стали экскурсии.
«Так, групповые экскурсии в янтарном крае обходились всего в 1 500 рублей», – пишут СМИ со ссылкой на аналитиков «Авито».
Кроме того, недорого можно было покататься на лошадях. За конную прогулку нужно было заплатить 500 рублей. Издание «Русский Запад» пишет, что это рекорд среди всех регионов России. А вот сэкономить на аренде квартиры туристам не удалось. Речь шла о сумме 3,3 тыс. рублей в сутки, как и в среднем по стране.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что названа стоимость ночи в калининградских отелях.