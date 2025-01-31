Правительство РФ надеется спасти пляжный сезон 2025 года на Черном море

Правительство РФ надеется на летний пляжный сезон в 2025 году после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе и считает необходимым готовиться к нему. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"Мы не оставляем надежды. И мы считаем, что мы должны подготовиться к пляжному сезону текущего года, для этого есть все основания", - сказал он.
Савельев добавил, что правительство РФ работает над этим.
"У нас работает Роспотребнадзор, который регулярно в динамике измеряет содержание загрязнения в воздухе и воде после аварии. Росрыболовство доложило, что с рыбой, с морепродуктами все в порядке, что тоже очень важно", - сказал он.