Правительство РФ надеется спасти пляжный сезон 2025 года на Черном море

Правительство РФ надеется на летний пляжный сезон в 2025 году после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе и считает необходимым готовиться к нему. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

" М ы н е о с т а в л я е м н а д е ж д ы . И м ы с ч и т а е м , ч т о м ы д о л ж н ы п о д г о т о в и т ь с я к п л я ж н о м у с е з о н у т е к у щ е г о г о д а , д л я э т о г о е с т ь в с е о с н о в а н и я " , - с к а з а л о н .

Савельев добавил, что правительство РФ работает над этим.