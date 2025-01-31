В Москве можно будет заселиться в отели по биометрии

В этом году в Москве появится возможность заселяться в гостиницы по биометрическим данным, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого.

Тестирование сервиса уже завершилось. В первом квартале 2025-го проект запустят в эксплуатацию — сначала в столичных отелях, а позже и на других туристических территориях.

Единая биометрическая система (ЕБС) — цифровая платформа, позволяющая подтвердить личность человека по его морфологическим характеристикам. Биометрию можно использовать для удаленного обслуживания в государственных и коммерческих организациях и для бесконтактной оплаты различных услуг и товаров.

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