Пассажир поезда не успел заскочить в вагон и 20 минут провисел на поручнях

Неприятный инцидент произошел с пассажиром поезда Махачкала – Москва практически в самом начале пути в столицу. На одной из остановок он вышел из вагона, чтобы сходить в туалет (судя по описанию, это была станция Кизляр), а когда вернулся на перрон, то увидел, что состав уже начал трогаться.

В голове у 50-летнего туриста возникла только одна идея – догнать состав и схватиться за поручни. Свою задачу он выполнил и повис в таком положении на первом попавшемся вагоне. Ни поездная бригада, ни работники станции этого марш-броска не заметили.

Как утверждает телеграм-канал Baza, мужчина провисел в таком положении около 20 минут. Затем его наконец увидел из окна проводник. Он сообщил информацию начальнику поезда, и только после этого было решено остановить состав на перегоне разъезд № 17 – Кара-Баглы.

Мужчину запустили в вагон. Поезд продолжил путь. К счастью, стремившийся во что бы то ни стало доехать до Москвы не получил никаких повреждений. Однако за свой поступок ему все же предстоит понести небольшое наказание – транспортная полиция, прибывшая в поезд разбираться в инциденте, составила на него административный протокол по статье о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте.

Ранее TourDom.ru писал, что проводника поезда будут судить за проткнутую ногу пассажира, которого высадили на строящемся перроне.