Началась активная фаза бронирования детского отдыха

Туристические путевки в детские лагеря, как правило, начинают бронировать еще в феврале–марте. К концу весны предложение либо уже крайне ограничено, либо остаются самые дорогие места.
Однако, в этом году на паузу поставлено бронирование на самом ключевом детском направлении — Анапе с ее десятками лагерей на знаменитом Пионерском проспекте, да фактически по всему песчаному берегу. Причина — декабрьская авария с разливом мазута. И хоть большую часть загрязнений на золотых пляжах Анапы убрали, новости об очередном мазутном пятне то и дело всплывают в СМИ.
В результате — одни родители переориентируются на Туапсинский район, где находится, например, легендарный «Орленок», или на Крым, а другие — боятся потерять бронь в Анапе и ждут хороших новостей. Это, конечно, влияет и на ценовую политику, говорит председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края Артем Гаврилов:
«Честно скажу, что сейчас отрасль стоит на паузе. Наши клиенты ждут позитивных новостей, клиенты ведут себя более спокойно, чем федеральные СМИ. Никто не хочет потерять бронь в Анапе. Буквально вчера там был, пляж чистый, море чистое, но мы не можем ничего прогнозировать со стопроцентной вероятностью. С учетом ситуации на побережье мы стараемся удержать клиентов и даем даже цены прошлого года, поэтому сейчас я бы вообще не говорил о росте цен. В прошлом году цены выросли на размер инфляции, на 10-12%. Мы же тоже покупаем продукты, стоимость услуги для нас тоже растет. Да, путевка подорожала, но незначительно. Также в размере инфляции рост случится и в этом году, но говорить о том, что он какой-то значительный и кратный, некорректно. Стоит задача удержать клиента, который сомневается, ехать ли ему. К апрелю, думаю, ситуация начнет разворачиваться в позитивном ключе, и будем спокойно работать».
Стоимость проживания ребенка в Анапе варьируется в среднем от 3 тысяч до 4 тысяч рублей в день, говорит представитель отрасли. На фоне не слишком позитивного информационного поля вокруг этого отрезка берега Черного моря более привлекательным мог бы выглядеть Крым. Тем более что самый привлекательный федеральный детский курорт в Крыму «Артек» этим летом собирается отметить свое столетие — он открылся 16 июня 1925 года. К предстоящему сезону в здравнице построили новый лагерь «Солнечный» на тысячу мест, он позволит увеличить посещаемость «Артека» на 57 тысяч детей в год. Но в свободной продаже путевки туда найти не так просто.
Есть и другие лагеря на полуострове, но туристов пугает вопрос безопасности на фоне российско-украинского конфликта, а еще сложная логистика. Добраться можно только по земле — поездом или автотранспортом, и дорога занимает еще больше времени, чем до Краснодарского края. Поэтому все больше покупателей выбирают для ребенка отдых в регионе проживания. Тренд наметился еще в пандемию и актуален до сих пор, рассказала генеральный директор сервиса бесплатного бронирования путевок в детские лагеря и туры Incamp.ru Елена Рыженкова:
«Растет спрос на отдых в регионе проживания: москвичи часто выбирают Московскую область, жители Санкт-Петербурга — Ленинградскую и так далее. Этот тренд, в общем, свойственен многим городам-миллионникам в России. Отдых на море по прежнему популярен, но доля детей, которые отдыхают в регионе проживания, с каждым годом возрастает. Средняя продолжительность коммерческой путевки в Подмосковье составляет от 13-ти до 14 дней. На данный момент цены на лето составляют в среднем от 65 тысяч до 80 тысяч рублей. В Ленинградской области летний отдых в среднем имеет чуть большую продолжительность, потому что это связано с региональной компенсацией, которая распространяется на трехнедельные смены. Три недели в Ленинградской области стоят от 60 тысяч до 80 тысяч рублей. Что касается отдыха на море, то сейчас можно найти достаточно широкую вилку предложений от 80 тысяч рублей в Анапе до 150 тысяч в зависимости от тематики программы. Это без учета трансфера. Но лагеря на море еще не так активно бронируются».
По словам представителей отрасли, объем бронирования детского отдыха относительно января 2024 года подрос в зависимости от направления от 15% до 20%. Этот рост подстегивает развитие внутреннего туризма.
На стоимость это пока не повлияло — не все детские лагеря обновили цены, поэтому путевки сейчас продаются по прошлогодней стоимости. К апрелю участники рынка ожидают повышения цен минимум на уровень инфляции, поэтому самый выгодный момент для покупки — февраль–март.