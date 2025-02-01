Началась активная фаза бронирования детского отдыха

Туристические путевки в детские лагеря, как правило, начинают бронировать еще в феврале–марте. К концу весны предложение либо уже крайне ограничено, либо остаются самые дорогие места.

Однако, в этом году на паузу поставлено бронирование на самом ключевом детском направлении — Анапе с ее десятками лагерей на знаменитом Пионерском проспекте, да фактически по всему песчаному берегу. Причина — декабрьская авария с разливом мазута. И хоть большую часть загрязнений на золотых пляжах Анапы убрали, новости об очередном мазутном пятне то и дело всплывают в СМИ.

В результате — одни родители переориентируются на Туапсинский район, где находится, например, легендарный «Орленок», или на Крым, а другие — боятся потерять бронь в Анапе и ждут хороших новостей. Это, конечно, влияет и на ценовую политику, говорит председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края Артем Гаврилов:

« Ч е с т н о с к а ж у , ч т о с е й ч а с о т р а с л ь с т о и т н а п а у з е . Н а ш и к л и е н т ы ж д у т п о з и т и в н ы х н о в о с т е й , к л и е н т ы в е д у т с е б я б о л е е с п о к о й н о , ч е м ф е д е р а л ь н ы е С М И . Н и к т о н е х о ч е т п о т е р я т ь б р о н ь в А н а п е . Б у к в а л ь н о в ч е р а т а м б ы л , п л я ж ч и с т ы й , м о р е ч и с т о е , н о м ы н е м о ж е м н и ч е г о п р о г н о з и р о в а т ь с о с т о п р о ц е н т н о й в е р о я т н о с т ь ю . С у ч е т о м с и т у а ц и и н а п о б е р е ж ь е м ы с т а р а е м с я у д е р ж а т ь к л и е н т о в и д а е м д а ж е ц е н ы п р о ш л о г о г о д а , п о э т о м у с е й ч а с я б ы в о о б щ е н е г о в о р и л о р о с т е ц е н . В п р о ш л о м г о д у ц е н ы в ы р о с л и н а р а з м е р и н ф л я ц и и , н а 1 0 - 1 2 % . М ы ж е т о ж е п о к у п а е м п р о д у к т ы , с т о и м о с т ь у с л у г и д л я н а с т о ж е р а с т е т . Д а , п у т е в к а п о д о р о ж а л а , н о н е з н а ч и т е л ь н о . Т а к ж е в р а з м е р е и н ф л я ц и и р о с т с л у ч и т с я и в э т о м г о д у , н о г о в о р и т ь о т о м , ч т о о н к а к о й - т о з н а ч и т е л ь н ы й и к р а т н ы й , н е к о р р е к т н о . С т о и т з а д а ч а у д е р ж а т ь к л и е н т а , к о т о р ы й с о м н е в а е т с я , е х а т ь л и е м у . К а п р е л ю , д у м а ю , с и т у а ц и я н а ч н е т р а з в о р а ч и в а т ь с я в п о з и т и в н о м к л ю ч е , и б у д е м с п о к о й н о р а б о т а т ь » .

Стоимость проживания ребенка в Анапе варьируется в среднем от 3 тысяч до 4 тысяч рублей в день, говорит представитель отрасли. На фоне не слишком позитивного информационного поля вокруг этого отрезка берега Черного моря более привлекательным мог бы выглядеть Крым. Тем более что самый привлекательный федеральный детский курорт в Крыму «Артек» этим летом собирается отметить свое столетие — он открылся 16 июня 1925 года. К предстоящему сезону в здравнице построили новый лагерь «Солнечный» на тысячу мест, он позволит увеличить посещаемость «Артека» на 57 тысяч детей в год. Но в свободной продаже путевки туда найти не так просто.

Есть и другие лагеря на полуострове, но туристов пугает вопрос безопасности на фоне российско-украинского конфликта, а еще сложная логистика. Добраться можно только по земле — поездом или автотранспортом, и дорога занимает еще больше времени, чем до Краснодарского края. Поэтому все больше покупателей выбирают для ребенка отдых в регионе проживания. Тренд наметился еще в пандемию и актуален до сих пор, рассказала генеральный директор сервиса бесплатного бронирования путевок в детские лагеря и туры Incamp.ru Елена Рыженкова:

« Р а с т е т с п р о с н а о т д ы х в р е г и о н е п р о ж и в а н и я : м о с к в и ч и ч а с т о в ы б и р а ю т М о с к о в с к у ю о б л а с т ь , ж и т е л и С а н к т - П е т е р б у р г а — Л е н и н г р а д с к у ю и т а к д а л е е . Э т о т т р е н д , в о б щ е м , с в о й с т в е н е н м н о г и м г о р о д а м - м и л л и о н н и к а м в Р о с с и и . О т д ы х н а м о р е п о п р е ж н е м у п о п у л я р е н , н о д о л я д е т е й , к о т о р ы е о т д ы х а ю т в р е г и о н е п р о ж и в а н и я , с к а ж д ы м г о д о м в о з р а с т а е т . С р е д н я я п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь к о м м е р ч е с к о й п у т е в к и в П о д м о с к о в ь е с о с т а в л я е т о т 1 3 - т и д о 1 4 д н е й . Н а д а н н ы й м о м е н т ц е н ы н а л е т о с о с т а в л я ю т в с р е д н е м о т 6 5 т ы с я ч д о 8 0 т ы с я ч р у б л е й . В Л е н и н г р а д с к о й о б л а с т и л е т н и й о т д ы х в с р е д н е м и м е е т ч у т ь б о л ь ш у ю п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь , п о т о м у ч т о э т о с в я з а н о с р е г и о н а л ь н о й к о м п е н с а ц и е й , к о т о р а я р а с п р о с т р а н я е т с я н а т р е х н е д е л ь н ы е с м е н ы . Т р и н е д е л и в Л е н и н г р а д с к о й о б л а с т и с т о я т о т 6 0 т ы с я ч д о 8 0 т ы с я ч р у б л е й . Ч т о к а с а е т с я о т д ы х а н а м о р е , т о с е й ч а с м о ж н о н а й т и д о с т а т о ч н о ш и р о к у ю в и л к у п р е д л о ж е н и й о т 8 0 т ы с я ч р у б л е й в А н а п е д о 1 5 0 т ы с я ч в з а в и с и м о с т и о т т е м а т и к и п р о г р а м м ы . Э т о б е з у ч е т а т р а н с ф е р а . Н о л а г е р я н а м о р е е щ е н е т а к а к т и в н о б р о н и р у ю т с я » .

По словам представителей отрасли, объем бронирования детского отдыха относительно января 2024 года подрос в зависимости от направления от 15% до 20%. Этот рост подстегивает развитие внутреннего туризма.

На стоимость это пока не повлияло — не все детские лагеря обновили цены, поэтому путевки сейчас продаются по прошлогодней стоимости. К апрелю участники рынка ожидают повышения цен минимум на уровень инфляции, поэтому самый выгодный момент для покупки — февраль–март.