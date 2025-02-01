Чем привлекает туристов Тюменская область

Тюменская область попала в топ-10 самых привлекательных туристических регионов по итогам ежегодного исследования «Индекс туристической привлекательности регионов России» в 2024 году. Подробнее об отдыхе в регионе узнал «ФедералПресс».

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« В 2 0 2 5 г о д у п л а н и р у е м у с и л е н н о п о р а б о т а т ь н а д м е ж р е г и о н а л ь н о й с в я з к о й в т у р и з м е . Д о с т а т о ч н о б о л ь ш о й р ы в о к с д е л а н в г а с т р о н о м и ч е с к о м р а з в и т и и , в т о м ч и с л е с и б и р с к о й к у х н и . Э т о о б щ е р о с с и й с к и й т р е н д , п о т о м у ч т о л ю д я м н е д о с т а т о ч н о с х о д и т ь в м у з е й , т у р и с т ы х о т я т п р о б о в а т ь м е с т н у ю к у х н ю » , – р а с с к а з а л а д и р е к т о р д е п а р т а м е н т а п о т р е б и т е л ь с к о г о р ы н к а и т у р и з м а Т ю м е н с к о й о б л а с т и Мария Трофимова.

В прошлом году 986 401 турист из Югры, 683 513 человек из Свердловской области и почти 500 тысяч ямальцев приехали в Тюменскую область. Также в регион прибывают путешественники из Курганской, Челябинской, Омской и других областей.

Более 37 млрд рублей потратили гости региона за прошедший год. В топе пяти расходов туристов: питание, размещение, экскурсии, развлечения, сувениры, подарки и ремесленные изделия. Больше всех тратятся югорчане, ямальцы и гости из Дагестана.

Топовые тренды туризма: оздоровительный отдых, семейные путешествия, экотуризм, культурные и гастрономические впечатления, автопутешествия.

« У л ю д е й д е й с т в и т е л ь н о с м е с т и л с я ф о к у с н а з а п р о с о з д о р о в л е н и я » , – п о д ч е р к н у л а М а р и я Т р о ф и м о в а .

Введение туристического налога регион отложил. Власти изучают опыт соседей. В этом решении губернатор Александр Моор нас поддержал, добавила спикер.

О стратегическом векторе развития туризма и планах на 2025 год рассказал директор ГАУ ТО «Агенства туризма и продвижения Тюменской области» Дмитрий Пухов.

« Г о д б ы л н а с ы щ е н н ы й в н а п р а в л е н и и г а с т р о н о м и ч е с к о г о т у р и з м а . С е г о д н я э т о " т р е н д и щ е " в с т р а н е . В п р о ш л о м г о д у у н а с п о я в и л а с ь С и б и р с к а я а с с о ц и а ц и я р е с т о р а т о р о в и о т е л ь е р о в » , – п о д е л и л с я о н .

Есть запрос на развитие городской комфортной среды, адаптации пространства под потребности туристов, увеличение количества мест с сибирской кухней среднего ценового сегмента, пояснил Пухов.

Целевая аудитория – туристы, приезжающие в область на новогодние каникулы. Топовые локации – термальные источники, бани, СПА, парки и культурные заведения.

Также свои блюда презентовали тюменские шеф-повара. На новые вкусы их вдохновила стажировка в Москве.

Ранее «ФедералПресс» писал, что туристический маршрут Тюмени презентуют в индийском городе Мумбаи.