Чем привлекает туристов Тюменская область

Более 37 млрд рублей потратили туристы в Тюменской области за 2024 год: «Запрос на оздоровление»
Тюменская область попала в топ-10 самых привлекательных туристических регионов по итогам ежегодного исследования «Индекс туристической привлекательности регионов России» в 2024 году. Подробнее об отдыхе в регионе узнал «ФедералПресс».
«В 2025 году планируем усиленно поработать над межрегиональной связкой в туризме. Достаточно большой рывок сделан в гастрономическом развитии, в том числе сибирской кухни. Это общероссийский тренд, потому что людям недостаточно сходить в музей, туристы хотят пробовать местную кухню», – рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.
В прошлом году 986 401 турист из Югры, 683 513 человек из Свердловской области и почти 500 тысяч ямальцев приехали в Тюменскую область. Также в регион прибывают путешественники из Курганской, Челябинской, Омской и других областей.
Более 37 млрд рублей потратили гости региона за прошедший год. В топе пяти расходов туристов: питание, размещение, экскурсии, развлечения, сувениры, подарки и ремесленные изделия. Больше всех тратятся югорчане, ямальцы и гости из Дагестана.
Топовые тренды туризма: оздоровительный отдых, семейные путешествия, экотуризм, культурные и гастрономические впечатления, автопутешествия.
«У людей действительно сместился фокус на запрос оздоровления», – подчеркнула Мария Трофимова.
Введение туристического налога регион отложил. Власти изучают опыт соседей. В этом решении губернатор Александр Моор нас поддержал, добавила спикер.
О стратегическом векторе развития туризма и планах на 2025 год рассказал директор ГАУ ТО «Агенства туризма и продвижения Тюменской области» Дмитрий Пухов.
«Год был насыщенный в направлении гастрономического туризма. Сегодня это "трендище" в стране. В прошлом году у нас появилась Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров», – поделился он.
Есть запрос на развитие городской комфортной среды, адаптации пространства под потребности туристов, увеличение количества мест с сибирской кухней среднего ценового сегмента, пояснил Пухов.
Целевая аудитория – туристы, приезжающие в область на новогодние каникулы. Топовые локации – термальные источники, бани, СПА, парки и культурные заведения.
Также свои блюда презентовали тюменские шеф-повара. На новые вкусы их вдохновила стажировка в Москве.
Ранее «ФедералПресс» писал, что туристический маршрут Тюмени презентуют в индийском городе Мумбаи.