Захарова сказала, что стоит посмотреть туристам в России

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что россиянам следует лучше узнать свою страну, так как возможности внутреннего туризма только начинают раскрывать свой потенциал.

Мария Захарова посоветовала россиянам получше узнать свою страну
© РИА Новости

В ходе брифинга Захарова, отвечая на вопрос о туристических направлениях, отметила, что внутренний туризм в России только начинает открывать свои возможности, передает ТАСС.

По ее словам, несмотря на наличие порядка 100 государств с безвизовым въездом для россиян, многие не знают свою страну и ее туристические возможности. Она подчеркнула, что россиянам стоит определиться с интересами – историческими, экологическими, гастрономическими, чтобы выбрать направление для путешествия по родным краям.

Захарова привела примеры, подчеркнув привлекательность таких направлений, как Дагестан, Камчатка, Мурманск, Подмосковье, Тула и Торжок. Она также выразила личную привязанность к Петербургу, отмечая, что с каждым визитом влюбляется в город все больше.

«Вижу, какое огромное количество иностранных туристов приезжает в Москву и столбенеет от вида столицы, настолько это красиво», отметила она.

Захарова также упомянула о своем ожидании завершения реставрационных работ в усадьбе Покровское-Стрешнево и выразила желание посетить Саранск и Мордовию. Однако она выразила обеспокоенность ситуацией с танкерами в Черном море и подчеркнула, что власти предоставляют информацию о последствиях и подготовке курортов к новому сезону. Она рекомендовала использовать материалы сайта «Спасай море» и пользоваться только проверенными данными.

Ранее сообщалось, что туристы стали вдвое чаще арендовать жилье на российских курортах в 2024 году.

Глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным отмечал, что турпоток в Дагестан ежегодно увеличивается на 15%, в 2024 году он достиг 1,9 млн туристов.

Отдых в России
Сергей Меликов
Мария Захарова
Владимир Путин