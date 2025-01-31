Путеводитель по Грозному: 15 самых интересных локаций города

Отправляемся в детально продуманный маршрут по самым колоритным достопримечательностям чеченской столицы

1. Мемориальный комплекс «Аллея Славы»

Начинается Аллея на проспекте Путина. У входа — монумент, который изображает Героя Советского Союза Мавлида Висаитова. 2 мая 1945 года полк под его руководством вышел на реку Эльба и в числе первых встретился с англо-американскими войсками. Мавлид Висаитов стал первым советским офицером, пожавшим руку американскому генералу Боллингу. Президент США Гарри Трумэн представил Висаитова к ордену «Легион почета».

Внутренняя часть мемориального комплекса посвящена новой истории Чечни. На первом этаже музея выставлены картины чеченских художников и другие предметы искусства, переданные в дар музею.

Цокольный этаж посвящен жизни и деятельности первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Здесь также воссоздан его рабочий кабинет, где выставлены личные вещи, дипломы и подарки, врученные ему именитыми гостями.

2. Рынок «Беркат»

Главный грозненский рынок стоит посетить хотя бы для того, чтобы попытаться понять загадочную чеченскую душу. Здесь продается все — от иголок до готовых штор, но понять принцип организации торговых площадей невозможно. В одном павильоне может встретиться бутик одежды, интерьерный или свадебный салон. Поэтому поиск нужного товара сравним со встречей своей судьбы — нужно бесцельно скитаться по рядам, пока не найдешь ее в неожиданном месте.

Пока опыт мирового маркетинга советует сделать все, чтобы завлечь покупателя, грозненские магазины действуют от обратного. Здесь можно увидеть объявления «по телефону не разговаривать», «выставленный товар не фотографировать».

То же самое, что внутри, но гораздо дешевле, продается в уличных рядах с красной крышей. Они ближе к автостанции. Если вы хотите привезти из Грозного не банальный магнитик, а что-то более оригинальное, советуем присмотреться к платкам, мучной халве, домашнему творогу со сметаной и сушеному мясу.

3. Театр Нурадилова

Чеченский Государственный драматический театр был основан в 1931 году. Сейчас он носит имя Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова. Об истории театра расскажет небольшой музей, развернутый на втором этаже, где представлены фотографии актеров, стоявших у истоков чеченского театра, костюмы героев полюбившихся зрителю постановок. Самая знаменитая из них — «Бож-Али» по пьесе А-Х. Хамидова. Актеры говорят на чеченском, но для русскоязычных зрителей есть аудиоперевод.

В афише представлены также пьесы русских и зарубежных классиков. Но чеченский менталитет сильно влияет на репертуар. На местной сцене вы не увидите поцелуев, объятий и даже прикосновений — все эти моменты режиссеры-постановщики искусно обходят. Так, мавр душит здесь Дездемону не своими руками, а дистанционно оборачивает ее постелью, в роли которой выступает специально закупленный парашют.

4. Бульвар Эсамбаева

Это единственная пешеходная улица в Грозном. Названа она в честь легендарного чеченского танцора Махмуда Эсамбаева. Прямо над бульваром развернута композиция из трех тысяч парящих зонтиков.

Еще это самый «ресторанный» район Грозного — здесь много кофеен, заведений быстрого питания и кондитерских: зеленые веранды «Тбилисо», где весьма достойно представлена грузинская кухня, грозненская «Папаха», Grill house с его стульями-качелями и Nutella, где можно насладиться десертами.

Обратите внимание на «барский» дом. Это объект культурного наследия регионального значения. Есть несколько версий его происхождения. Согласно самой распространенной, англичане построили дом в 20-е годы для сотрудников нефтедобывающей компании. Приверженцы другой точки зрения считают, что это творение грозненских архитекторов Л. Ларионова и А. Привалова. Достоверность сведений сложно установить из-за сгоревших архивов.

5. Театр юного зрителя

ТЮЗ расположен в одном из самых старых зданий в республике — в 2028 году ему исполнится 100 лет. В советские годы здесь располагался национальный театр, затем кукольный. С 2020 года помещения заняла труппа театра юного зрителя. В 2024 году здание открыли после масштабной реконструкции, и с тех пор это самое атмосферное место для культурного досуга детей.

Помимо зала, где показываются спектакли (кукольные и живые), здесь есть лекторий, библиотека, коворкинг-центр, кафетерий, небольшая сувенирная лавка. Заблудиться невозможно — везде указатели на чеченском и русском.

Прогуливаясь по ТЮЗу, обратите внимание на экспозицию с надписью: «Фасадан дакъа». Это фрагмент реального фасада здания театра 1928 года, который пострадал во время военных событий в 90-е годы. Так архитекторы оставили послание грядущим поколениям: светлое будущее построено на осколках трагического прошлого.

Особого внимания из репертуара театра заслуживает кукольная пьеса «Мне рассказал старик», основанная на чеченском фольклоре.

6. Мечеть «Сердце Чечни»

Главная святыня региона была одним из первых крупных архитектурных проектов республики. Мечеть открылась 17 октября 2008 года и остается одной из самых красивых достопримечательностей в Чечне.

Женщины могут попасть внутрь только в одежде, закрывающей все, кроме лица и кистей рук. Платья для совершения молитвы — «намазники» — можно взять за ширмой у входа в мечеть. Советуем ознакомиться с расписанием молитв, чтобы не толпиться внутри самой святыни и иметь возможность спокойно пройтись по залам. Перед молящимся человеком проходить нельзя.

Обязательно полюбуйтесь люстрами, которые сконструированы в форме главных мусульманских святынь со всего мира, оцените роспись потолков и орнамент, которым украшены купола мечети.

Если погода позволяет, можно прогуляться по парку, расположенному вокруг мечети. Такого количества экзотических цветов и растений вы не увидите больше нигде в республике.

7. «Грозный Молл»

Один из самых крупных торговых центров Кавказа был очень амбициозным объектом еще на этапе строительства — жители Грозного с нетерпением ждали его открытия. Огромные торговые площади, смотровая, набережная, да еще и близость со строящейся рядом башней Ахмат-Тауэр.

Вы точно не уйдете отсюда с пустыми руками — одежду можно купить в филиалах российских торговых сетей и шоурумах местных дизайнеров. В ТЦ много заведений с национальной и европейской кухнями. Бюджетно можно перекусить на фудкорте.

Дети могут поиграть в активити-парке. Если вам хочется ощутить крылья за спиной, милости просим к инсталляции перед торговым центром. Она пользуется у туристов большой популярностью.

8. Высотный комплекс «Грозный-Сити»

Высотки входят в программу любого туристического маршрута по чеченской столице. Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей Грозного, а на ее открытие даже приезжали скрипачка Ванесса Мэй, актеры Жан Клод Ван Дамм и Жерар Депардье.

На четырех с половиной гектарах расположены семь высотных зданий от 18 до 40 этажей. Это место считается деловым центром города, большая часть помещений отведена под офисы. Здесь находятся фешенебельная гостиница Cosmos Selection, Министерство республики по туризму, Фонд шейха Зайеда, республиканская религиозная телерадиокомпания «Путь».

Туристам стоит посетить смотровую площадку на крыше бизнес-центра. Вход на нее платный, панорама для фото- и видеосъемки ограничена, потому что с высоток открывается вид на резиденцию главы республики Рамзана Кадырова.

9. Цветочный парк

Самая романтичная локация в Грозном. Во-первых, здесь около 150 тысяч цветов, во-вторых, аллея на всей протяженности обрамлена арками в форме сердца.

Цветочный парк входит в 90% туристических маршрутов по чеченской столице. В 2017 году его открыли ко Дню чеченской женщины. Праздник отмечается в республике каждое третье воскресенье сентября. А год спустя, 5 октября, мы сыграли здесь 200 свадеб. Вся площадь парка была белой из-за невест, которые собрались здесь в национальных платьях с кувшинами в руках.

Особенно красиво здесь бывает летом и в первые два месяца осени, когда в городе днем еще не так прохладно. Также на территории есть небольшой парк аттракционов и несколько заведений, где подают блюда европейской и национальной кухонь и фастфуд. Если хочется более изысканной трапезы, направляйтесь в ресторан Maidan, откуда открываются панорамные виды на этот район Грозного.

10. Храм Архангела Михаила

Единственный православный храм в Грозном ненамного младше самой столицы. Историки говорят, что основание для него заложили в 1868 году. Строили его из природного камня на общественные пожертвования. С тех пор он практически не закрывался для прихожан, за исключением военных лет, когда замирала вся жизнь в городе.

Также церковь стала одним из первых объектов, восстановленных в послевоенном Грозном. Средства для реконструкции выделил региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

В православные праздники и по воскресеньям здесь проходят службы. Число прихожан растет с каждым днем, ведь в Грозный все чаще приезжают и остаются жить все больше людей из разных уголков страны.

11. Дворец торжеств имени Дагуна Омаева

12-этажное здание с куполом на берегу реки Сунжи — настоящий дворец, который впечатляет внешним обликом и своей историей.

В 1817 году, когда Грозного еще даже не существовало, император Александр I объявил конкурс на проект храма Христа Спасителя в Москве. Из присланных заявок царя больше всего впечатлил проект молодого архитектора Карла Магнуса Витберга, но тогда по каким-то причинам его не реализовали.

Предполагал ли молодой художник, что его идея будет воплощена в жизнь два с лишним века спустя в таком неожиданном месте?

В 2012 году в Грозном начали строить здание по проекту Витберга. Процесс по чеченским меркам длился очень долго — целых 8 лет. Открытый в 2020 году объект назвали в честь Заслуженного артиста РСФСР Дагуна Омаева.

Монументальное сооружение является образцом классической архитектуры. Его сердце — большой концертный зал с оркестровой ямой и четырьмя ярусами балконов. Убранство помещений завораживает. Здесь продумана каждая деталь: мраморные колонны, хрустальные люстры и бра, утонченная лепнина, покрытая золотой поталью.

Чтобы попасть на территорию, нужно договориться об экскурсии по телефону: 8(8712)22−58−00.

12. «Английский замок»

Единственная достопримечательность Грозного, сохранившая следы военных кампаний 90-х годов. Не потому, что не нашлось средств на восстановление, — руководство республики решило, что в столице должен быть хотя бы один объект, напоминающий об этой странице в новейшей истории Чечни.

Здание, которое раньше было центральной лабораторией Грозненского научно-исследовательского института, называют «английским замком» из-за его сходства с архитектурной в стиле английской готики. Также принято считать, что его построили англичане. Но на самом деле жители туманного Альбиона были лишь заказчиками проекта — британская нефтяная компания Royal Dutch Shell, а возводили объект американские строители.

Чечено-Ингушская АССР была одним из промышленных центров Советского Союза. В «английском замке» есть отдельный зал, посвященный достижениям чеченских нефтяников. Специалисты местного института разработали метод, который позволял осуществлять почти безотходное производство бензина и легких нефтепродуктов. Позже он был внедрен на многих нефтеперерабатывающих заводах страны.

13. Черноречье

Чернореченское водохранилище, или Грозненское море, — единственный большой водоем на территории чеченской столицы. Его набережная идеально подходит для неспешных прогулок с созерцанием зеркальной глади озера. Самые красивые виды — возле ресторана «Парус», это место удобно еще и благодаря парковке. Здесь также можно порыбачить — с условием, что вы обязательно отпустите улов на свободу.

На другом берегу озера расположен аквапарк. В понедельник, среду, пятницу и воскресенье сюда приходит прекрасная половина, остальные три дня достались сильному полу. Дети до 6 лет могут пройти с любым из родителей.

Парк неподалеку идеально подходит для прогулок весной, летом и в начале осени. Здесь также можно покататься на роликах, самокатах и велосипедах.

Посетителям с детьми понравится дельфинарий. Красочные шоу устраивают по пятницам, субботам и воскресеньям в 14:00 и 19:00. А еще здесь есть Дино-юрт — единственное село в Чечне, где проживают анимированные динозавры внушительных размеров. А в парке «Сирадин» рядом с ним можно заказать прогулку на лошадях или пони.

14. «Лестница в небеса»

Одна из самых отдаленных от центра достопримечательностей Грозного. Добираясь сюда, вы увидите ту часть города, которая не попала в туристические буклеты и обзоры блогеров.

Населенный пункт, где находится лестница, называется Орцин Мохк — «Край Орци». Это название ему было дано в 2019 году. Орцу Чермоев — российский военачальник XIX века.

Въезд на парковку стоит 100 рублей.

Высота конструкции составляет 9 метров. К вершине ведут 54 ступеньки. Когда до конца подъема остается 11, восходящий обычно восклицает: «Она шатается!» Колебание ощущается, ничего опасного в нем нет, но на смотровую площадку пускают только группами не более семи человек.

С высоты открывается потрясающий вид на Грозный. Если «разрешение» такого обзора вам не нравится, рядом есть бинокль, где можно увидеть более четкие очертания городских объектов.

15. Шашлычная улица

Шашлычный район можно найти по запахам и по столбам дыма. Лучше приходить сюда голодным, чтобы как можно ярче ощутить вкус грозненского шашлыка.

Названия шашлычных заслуживают отдельного внимания: «Сочный мощный», «Чемпион мира по шашлыкам», «Шашлык-Машлык». Они чем-то похожи на голливудские блокбастеры — у наиболее выдающихся есть сиквелы, например, «Сочный мощный 2».

Посещайте это место вместе с друзьями и обязательно забронируйте столик заранее — грозненские мужчины очень любят этот район с шашлычными двориками и их кабинками и часто приходят сюда в компании.

Приходя сюда, подумайте о сменной одежде, потому что надетое вами пропитается местными ароматами. Баранина, говядина, курятина и даже шашлык из перепелов. К ним можно выбрать запеченные овощи, картофель на гриле или грибы. Алкоголь здесь не подают, но есть отдельные кабинки для курящих.

Наш путеводитель можно скачать в удобном для печати формате по ссылке. Приятных путешествий по Чеченской Республике!