В городах Северного Кавказа появились аудиоэкскурсии по вокзалам

Для шести вокзалов Северо-Кавказской железной дороги запустили аудиоэкскурсии. Пять вокзалов находятся в крупных северокавказских городах — Кисловодске, Минводах, Ставрополе, Дербенте и Владикавказе.

« Н а в о к з а л ь н ы х к о м п л е к с а х К и с л о в о д с к , М и н е р а л ь н ы е В о д ы , К р а с н о д а р - 1 , С т а в р о п о л ь , Д е р б е н т и В л а д и к а в к а з з а п у с т и л и н о в ы е а у д и о э к с к у р с и и в р а м к а х п р о е к т а „ В о к з а л ы Р о с с и и “ , б л а г о д а р я к о т о р ы м п у т е ш е с т в и я п о с т р а н е с т а н у т б о л е е у в л е к а т е л ь н ы м и и п о з н а в а т е л ь н ы м и . У н и к а л ь н о с т ь а у д и о э к с к у р с и й п о в о к з а л а м з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о к а ж д ы й м а р ш р у т д е т а л ь н о п р о р а б а т ы в а е т с я , н а п о л н я е т с я р а з н о о б р а з н ы м и ф а к т а м и и и н т е р а к т и в н ы м и э л е м е н т а м и , с ц е н а р и и с о с т а в л я ю т с я с п р и в л е ч е н и е м и с т о р и к о в , с ц е н а р и с т о в и р е ж и с с е р о в , а з а п и с ы в а ю т с я а у д и о г и д ы г о л о с а м и а к т е р о в » , — с о о б щ и л и в п р е с с - с л у ж б е С К Ж Д .

Воспользовавшись аудиогидами, пассажиры могут проникнуться атмосферой города и открыть для себя интересные факты об истории и архитектуре вокзалов. Например, участники аудиоэкскурсии по вокзалу Дербента смогут подробно рассмотреть оригинальную роспись потолка начала XX века и исторические интерьеры бывшего зала ресторана, в котором устраивали ужин для императорской семьи. А на вокзале Кисловодска можно не только узнать об истории развития курорта и полюбоваться интерьером здания, но и попробовать минеральную воду в питьевом бювете.

Аудиоформат дает возможность самостоятельного прослушивания в любое время, для этого надо перейти на единый портал экскурсионного проекта tours.dzvr.ru и выбрать нужный город. Интерактивная навигация поможет свободно перемещаться по территории вокзального комплекса.

Ранее аудиоэкскурсии проекта «Вокзалы России» были созданы для вокзала Сочи.