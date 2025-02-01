В пяти городах Северного Кавказа появились аудиоэкскурсии по вокзалам

Для шести вокзалов Северо-Кавказской железной дороги запустили аудиоэкскурсии. Пять вокзалов находятся в крупных северокавказских городах — Кисловодске, Минводах, Ставрополе, Дербенте и Владикавказе.

В городах Северного Кавказа появились аудиоэкскурсии по вокзалам
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«На вокзальных комплексах Кисловодск, Минеральные Воды, Краснодар-1, Ставрополь, Дербент и Владикавказ запустили новые аудиоэкскурсии в рамках проекта Вокзалы России, благодаря которым путешествия по стране станут более увлекательными и познавательными. Уникальность аудиоэкскурсий по вокзалам заключается в том, что каждый маршрут детально прорабатывается, наполняется разнообразными фактами и интерактивными элементами, сценарии составляются с привлечением историков, сценаристов и режиссеров, а записываются аудиогиды голосами актеров»,  сообщили в пресс-службе СКЖД.

Воспользовавшись аудиогидами, пассажиры могут проникнуться атмосферой города и открыть для себя интересные факты об истории и архитектуре вокзалов. Например, участники аудиоэкскурсии по вокзалу Дербента смогут подробно рассмотреть оригинальную роспись потолка начала XX века и исторические интерьеры бывшего зала ресторана, в котором устраивали ужин для императорской семьи. А на вокзале Кисловодска можно не только узнать об истории развития курорта и полюбоваться интерьером здания, но и попробовать минеральную воду в питьевом бювете.

Аудиоформат дает возможность самостоятельного прослушивания в любое время, для этого надо перейти на единый портал экскурсионного проекта tours.dzvr.ru и выбрать нужный город. Интерактивная навигация поможет свободно перемещаться по территории вокзального комплекса.

Ранее аудиоэкскурсии проекта «Вокзалы России» были созданы для вокзала Сочи.

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