Как планируют провести отпуск российские туристы в 2025 году

Россияне рассказали про свои планы на отпуск в 2025 году
Большинство россиян (31%) планируют провести отпуск в 2025 году дома, 29% планируют отправиться на море. Об этом говорится в результатах исследования сервисов "Работа.ру" и "Сберавто", которые имеются в распоряжении ТАСС.
В опросе приняли участие более 3,5 тыс. пользователей из всех регионов России.
«Большинство респондентов (31%) предпочитает отдыхать дома. В то же время 29% планируют отправиться на море, что делает этот вариант самым популярным среди тех, кто предпочитает не оставаться в родных стенах. 22% респондентов намерены провести время у друзей или родственников, а 20% - на даче», — говорится в итогах исследования.
Кроме того, 19% россиян планируют отдых на природе, 18% - изучать достопримечательности в других городах, 8% - санаторно-курортный отдых, и 1% опрошенных отправится на горнолыжные курорты.
По данным исследования, хотя бы в один отпуск в 2025 году планируют отправиться 85% россиян, большинство из которых строит планы на отдых в июле (40%) и августе (32%). Третьим по популярности месяцем стал сентябрь (27%), после него идет июнь (25%). Весна тоже остается востребованным временем для отпуска, так, в апреле и мае рассчитывают взять отдых 19% и 18% респондентов соответственно.
Аналитики выяснили, что большинство опрошенных готовы выделить на отдых в рамках одного отпуска сумму в пределах 50 тыс. рублей (68%) на одного человека. Каждый пятый (21%) готов выделить на отпуск от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, также 11% рассчитывают потратить более 101 тыс. рублей из расчета на одного человека, что, вероятно, связано с предпочтением зарубежных поездок или премиальным уровнем отдыха.