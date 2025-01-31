Как планируют провести отпуск российские туристы в 2025 году

Большинство россиян (31%) планируют провести отпуск в 2025 году дома, 29% планируют отправиться на море. Об этом говорится в результатах исследования сервисов "Работа.ру" и "Сберавто", которые имеются в распоряжении ТАСС.

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В опросе приняли участие более 3,5 тыс. пользователей из всех регионов России.

« Б о л ь ш и н с т в о р е с п о н д е н т о в ( 3 1 % ) п р е д п о ч и т а е т о т д ы х а т ь д о м а . В т о ж е в р е м я 2 9 % п л а н и р у ю т о т п р а в и т ь с я н а м о р е , ч т о д е л а е т э т о т в а р и а н т с а м ы м п о п у л я р н ы м с р е д и т е х , к т о п р е д п о ч и т а е т н е о с т а в а т ь с я в р о д н ы х с т е н а х . 2 2 % р е с п о н д е н т о в н а м е р е н ы п р о в е с т и в р е м я у д р у з е й и л и р о д с т в е н н и к о в , а 2 0 % - н а д а ч е » , — г о в о р и т с я в и т о г а х и с с л е д о в а н и я .

Кроме того, 19% россиян планируют отдых на природе, 18% - изучать достопримечательности в других городах, 8% - санаторно-курортный отдых, и 1% опрошенных отправится на горнолыжные курорты.

По данным исследования, хотя бы в один отпуск в 2025 году планируют отправиться 85% россиян, большинство из которых строит планы на отдых в июле (40%) и августе (32%). Третьим по популярности месяцем стал сентябрь (27%), после него идет июнь (25%). Весна тоже остается востребованным временем для отпуска, так, в апреле и мае рассчитывают взять отдых 19% и 18% респондентов соответственно.

Аналитики выяснили, что большинство опрошенных готовы выделить на отдых в рамках одного отпуска сумму в пределах 50 тыс. рублей (68%) на одного человека. Каждый пятый (21%) готов выделить на отпуск от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, также 11% рассчитывают потратить более 101 тыс. рублей из расчета на одного человека, что, вероятно, связано с предпочтением зарубежных поездок или премиальным уровнем отдыха.