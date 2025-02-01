Сколько за 2024 год было построено новых отелей на Кубани

Новые 37 отелей построили на Кубани в 2024 году. Более половины из них относятся к категории 4* и 3*.

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Количество номеров в новых объектах размещения составляет 1,8 тыс. Они рассчитаны на 5,9 тыс. мест. Новые отели и гостиницы появились в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Ейском, Кавказском, Крымском, Крыловском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Среди крупных объектов в ведомстве назвали пятизвездочный Fюnf Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon в Анапе с объемом инвестиций в 2 млрд рублей. Затем идут четырехзвездочный «Космос Адлер отель» в Сочи и трехзвездочная Legenda Ust-Labinsk в Усть-Лабинском районе.

Ранее «Кубань Информ» писал, что первый в России мини-город на насыпном острове построят в Сочи до 2032 года. Работы начнутся в 2026 году.