На пляжах Кубани возвели более 20 километров защитных валов

Более 20 км защитных сооружений возвели на пляжах Анапы и Темрюкского района к началу февраля. Они предназначены для защиты береговой полосы от новых выбросов мазута во время шторма, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Оборудовать насыпи, останавливающие нагонные волны, на побережье Кубани начали в конце января в связи с прогнозируемыми февральскими штормами. Специальный вал высотой до 1,5 м создают с помощью техники, его укрепляют пропиленовой сетью, которая впитывает фрагменты мазута.
"От центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе уже готовы 21,2 км защитных сооружений, призванных уберечь пляжи от штормов и возможных выбросов мазута", - говорится в сообщении.