На пляжах Кубани возвели более 20 километров защитных валов

Более 20 км защитных сооружений возвели на пляжах Анапы и Темрюкского района к началу февраля. Они предназначены для защиты береговой полосы от новых выбросов мазута во время шторма, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Оборудовать насыпи, останавливающие нагонные волны, на побережье Кубани начали в конце января в связи с прогнозируемыми февральскими штормами. Специальный вал высотой до 1,5 м создают с помощью техники, его укрепляют пропиленовой сетью, которая впитывает фрагменты мазута.